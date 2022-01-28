Зарема: «Трансфер Урунова – абсолютно финансовая махинация»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает махинацией переход в клуб полузащитника Остона Урунова.

В августе 2020 года хавбека приобрели у «Уфы» за 1 миллион евро.

Он забил 1 гол в 9 матчах.

За 1,5 года его дважды отдавали в аренду «Уфе».

«Изначально якобы было 25 процентов прав у самого игрока на него же. У нас таких сумм никогда не было, мы об этом не знали.

Дальше Газизов, будучи гендиром, меняет договор – что 50 процентов лично у Газизова. А к декабрю оказалось, что уже 75 процентов Урунова принадлежит Газизову.

Это абсолютно финансовая махинация», – сказала Зарема.

Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»

Зарема: «Кокорин писал Газизову расписку о возврате 500 тысяч евро, если не забьет 10 голов»