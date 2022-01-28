Зарема: «Трансфер Урунова – абсолютно финансовая махинация»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает махинацией переход в клуб полузащитника Остона Урунова.
- В августе 2020 года хавбека приобрели у «Уфы» за 1 миллион евро.
- Он забил 1 гол в 9 матчах.
- За 1,5 года его дважды отдавали в аренду «Уфе».
«Изначально якобы было 25 процентов прав у самого игрока на него же. У нас таких сумм никогда не было, мы об этом не знали.
Дальше Газизов, будучи гендиром, меняет договор – что 50 процентов лично у Газизова. А к декабрю оказалось, что уже 75 процентов Урунова принадлежит Газизову.
Это абсолютно финансовая махинация», – сказала Зарема.
Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»
Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»
Зарема: «Кокорин писал Газизову расписку о возврате 500 тысяч евро, если не забьет 10 голов»
Источник: «Матч ТВ»