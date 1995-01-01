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    Зарема: «Трансфер Урунова – абсолютно финансовая махинация»

    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает махинацией переход в клуб полузащитника Остона Урунова.

    • В августе 2020 года хавбека приобрели у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Он забил 1 гол в 9 матчах.
    • За 1,5 года его дважды отдавали в аренду «Уфе».

    «Изначально якобы было 25 процентов прав у самого игрока на него же. У нас таких сумм никогда не было, мы об этом не знали.

    Дальше Газизов, будучи гендиром, меняет договор – что 50 процентов лично у Газизова. А к декабрю оказалось, что уже 75 процентов Урунова принадлежит Газизову.

    Это абсолютно финансовая махинация», – сказала Зарема.

    Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

    Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»

    Зарема: «Кокорин писал Газизову расписку о возврате 500 тысяч евро, если не забьет 10 голов»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13381

      Cleaner 28 минут назад

      Зарема, БРАВО, БИС! Продолжай топить имидж своей команды. Я уж думал ниже некуда, а оказывается там намечается НОВОЕ ДНО!!!...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31416

      oyabun 34 минуты назад

      Что делал в Спартаке этот игрок, я так до сих пор и не понял. Абсолютно никакой пользы.

      1
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      Рейтинг: +1690

      Олег1204 > oyabun 8 минут назад

      Что что, если верить газизову это увел у ЦСКА.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20421

      JTherry 49 минут назад

      если юристы Спартака упекут Газика лет на 5 в тюрьму, то это будет совершенно заслуженно за его финансовые аферы...

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