Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о бывшем гендиректоре клуба Шамиле Газизове.

«Газизов использовал «Спартак» в качестве донора. Как свой личный финансовый донор, как донор для «Уфы». За спиной пытался наших игроков – например, Игнатова – загонять в бесплатные аренды. Я была против», – сказал Зарема в эфире «Матч ТВ».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

Газизов – о «Спартаке»: «Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули»