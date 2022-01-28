Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о бывшем гендиректоре клуба Шамиле Газизове.
«Газизов использовал «Спартак» в качестве донора. Как свой личный финансовый донор, как донор для «Уфы». За спиной пытался наших игроков – например, Игнатова – загонять в бесплатные аренды. Я была против», – сказал Зарема в эфире «Матч ТВ».
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
- Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».
Газизов – о «Спартаке»: «Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули»
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»