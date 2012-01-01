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    Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о бывшем гендиректоре клуба Шамиле Газизове.

    «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора. Как свой личный финансовый донор, как донор для «Уфы». За спиной пытался наших игроков – например, Игнатова – загонять в бесплатные аренды. Я была против», – сказал Зарема в эфире «Матч ТВ».

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

    Газизов – о «Спартаке»: «Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули»

    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13381

      Cleaner 26 минут назад

      А баба Яга - против!!!...)))

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      Рейтинг: +4470

      алдан2014 > Cleaner 17 минут назад

      Тебе гадости не надоело писать в каждой новости про Зарема? Ты как будто и есть Газизов

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      Рейтинг: +5755

      Semenycch 1 час назад

      Как же ей не нравится конкуренция! :)))

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      Рейтинг: +4939

      rash1959 1 час назад

      Так может уже пора Спартаку подать заяву в суд на самого шамильку? Может успокоится.

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      Рейтинг: +13381

      Cleaner > rash1959 24 минуты назад

      У Спартака нет нормальных юристов. Всех по блату набрали, Федун и Зарема!!!...)))

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