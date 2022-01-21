⚡ Газизов через суд потребовал восстановить его в должности гендиректора «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов хочет вернуться в «Спартак». Об этом свидетельствует его обращение в суд.
«Господин Газизов решил в очередной раз о себе напомнить, что все еще ждет премии. Наверное, без разницы от кого – от Федуна или «Спартака».
Он хочет признать расторжение трудового договора недействительным и восстановить его в должности.
Также он просит выплатить зарплату в размере 86 миллионов рублей за прошедшее время. Процесс еще не назначен», – рассказала юрист московского клуба Татьяна Завьялова.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
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Источник: «Матч ТВ»