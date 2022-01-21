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    ⚡ Газизов через суд потребовал восстановить его в должности гендиректора «Спартака»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов хочет вернуться в «Спартак». Об этом свидетельствует его обращение в суд.

    «Господин Газизов решил в очередной раз о себе напомнить, что все еще ждет премии. Наверное, без разницы от кого – от Федуна или «Спартака».

    Он хочет признать расторжение трудового договора недействительным и восстановить его в должности.

    Также он просит выплатить зарплату в размере 86 миллионов рублей за прошедшее время. Процесс еще не назначен», – рассказала юрист московского клуба Татьяна Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.01.2022 17:54
    Комментарии46
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      Рейтинг: +10336

      playsh 3 часа назад

      Иди сдайся в психушку.Там Наполеон точно восстановит тебя в должности.

      1
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      Рейтинг: +10986

      Вомбат 4 часа назад

      Надеюсь, убогий сериал "Бред про Зенит" очень скоро закончат снимать. Кому он нужен? Сериал "Сплетни про Спартак" -- вот настоящее зрелище! Какой там Дзюба? Какой Азмун? Тут такие люди зажигают, не этим чета! Один Газизов чего стоит! Даже если Зарему прекратят снимать, он не даст скучать телезрителям.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14921

      Persona_non_Grata > Вомбат 3 часа назад

      " Кому то нравится Азмун , а кому то свиной хрящик " )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 4 часа назад

      У башкира крышу снесло)))

      4
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      Рейтинг: +20190

      JTherry > Hektor 84 4 часа назад

      мимо 300 лимонов "пролетел" во всех судах, 86 - отыграть хочет по якобы "незаконному увольнению"...

      1
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      Рейтинг: +734

      вальтер79 4 часа назад

      вот мужик упертый настоящий фен спартака )))))))

      2
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      Рейтинг: +9055

      "supermax" 4 часа назад

      интересно как он себе представляет подобное возвращение...вот же клоун башкирский))

      2
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      Рейтинг: +1485

      моэм 5 часов назад

      Все знают что в России , случаев , когда хозяин - барин , не считаясь ни с законом ни с заключённым договором , увольняет работника просто пинком под зад вагон и маленькая тележка ...и плевать он хотел что у человека дети , старики мать и отец и средств поспорить и найти справедливость в суде у такого человека практически нет...поэтому я пожелаю Газизову удачи в святом деле... "как проучить жлоба"

      3
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      Рейтинг: +14921

      Persona_non_Grata > моэм 4 часа назад

      " у человека дети , старики мать и отец и средств поспорить и найти справедливость в суде у такого человека практически нет " - это точно про Газизова ??? " в святом деле " ??? - НЕ КОЩУНСТВУЙ !!!

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      Рейтинг: +20190

      JTherry 5 часов назад

      наивный Газик, как бьется за украденные 86 лимонов из кассы Спартака, обратно просится, аж по свою фУфу забыл...) юристы Спартака будут ждать тебя с распростертыми объятиями...

      2
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      Рейтинг: +640

      alefreddy 5 часов назад

      весь в долгах наверное в МММ вложил капитал

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      Я Памятник Себе 5 часов назад

      Многие хотят подоить мазутный проект.

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      Рейтинг: +5540

      R_a_i_n > Я Памятник Себе 5 часов назад

      Ты, заднеприводный забыл добавить свой гы гы.

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      Рейтинг: +14921

      Persona_non_Grata > Я Памятник Себе 5 часов назад

      Таких денег как в Зените не заработать НИГДЕ - Азмун вообще никуда сваливать не хочет , будет доить до конца контракта !

      2
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      Рейтинг: +22401

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Следующий иск Газизова будет: аннулировать сделку по покупке ФК Спартак олигархом с недружественной нам Украины Федуном. )

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