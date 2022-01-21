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  • ⚡ Газизов через суд потребовал восстановить его в должности гендиректора «Спартака»

⚡ Газизов через суд потребовал восстановить его в должности гендиректора «Спартака»

21 января 2022, 17:54
42

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов хочет вернуться в «Спартак». Об этом свидетельствует его обращение в суд.

«Господин Газизов решил в очередной раз о себе напомнить, что все еще ждет премии. Наверное, без разницы от кого – от Федуна или «Спартака».

Он хочет признать расторжение трудового договора недействительным и восстановить его в должности.

Также он просит выплатить зарплату в размере 86 миллионов рублей за прошедшее время. Процесс еще не назначен», – рассказала юрист московского клуба Татьяна Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (42)
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R_a_i_n
1642777268
Пусть снег чистит на стадионе. Такой пинтараз клубу не нужен. Аферист на пару с Цорном.
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Roma56
1642777798
Молодец башкирин, хоть он нервы потреплет самодурам)
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Блямба
1642778508
"Шамиль скользнул взглядом по шеренгам «красно-белых», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки е2 на е5спартак е5. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело: – Гроссмейстер сыграл е5 спартак е5 Шамиль не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных двадцати девяти досках он проделал ту же операцию. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером." ну,почти(С)
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portero
1642778825
Покидать снежки в забор, от досады... Пустая трата времени, но видно хочет испробовпть мизерный шанец...
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ivany4
1642780044
Дурная голова ногам покоя не дает.)) Хотя нет. Сейчас на платных интервью будет свою "зарплату" отбивать, да на пытающихся шутить, по этому поводу, малолетках с северной окраины.
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zigbert
1642782958
Так видимо и конца не будет его требованиям. На что он рассчитывает если неустойку он уже получил.
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alefreddy
1642787156
весь в долгах наверное в МММ вложил капитал
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JTherry
1642787948
наивный Газик, как бьется за украденные 86 лимонов из кассы Спартака, обратно просится, аж по свою фУфу забыл...) юристы Спартака будут ждать тебя с распростертыми объятиями...
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"supermax"
1642788844
интересно как он себе представляет подобное возвращение...вот же клоун башкирский))
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Hektor 84
1642790097
У башкира крышу снесло)))
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