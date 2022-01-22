Газизов – о «Спартаке»: «Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своих отношениях со «Спартаком» после увольнения из клуба.

– Насколько сейчас ваши отношения со «Спартаком» мешают вам жить, создают неудобства?

– Проблема в том, что мне приходится работать с юристами, но это не так много занимает времени. У меня есть позиция, по которой они работают. Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули.

Когда мы расходились с Леонидом Арнольдовичем Федуном, был пункт, что при выплате всех мне причитающихся моментов я должен отдать все расписки, которые у меня есть. Там даже так написано.

– То есть их даже несколько?

– Я не буду об этом говорить. Мы пока работаем по одной.

– Говорят, что Зарема Салихова как раз хотела видеть вас в «Спартаке». Советовала. Так это или нет?

– Я до этого ее не знал. Я познакомился вот у Леонида Арнольдовича. Всe.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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