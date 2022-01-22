Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов – о «Спартаке»: «Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули»

Газизов – о «Спартаке»: «Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули»

22 января 2022, 14:43
12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своих отношениях со «Спартаком» после увольнения из клуба.

– Насколько сейчас ваши отношения со «Спартаком» мешают вам жить, создают неудобства?

– Проблема в том, что мне приходится работать с юристами, но это не так много занимает времени. У меня есть позиция, по которой они работают. Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули.

Когда мы расходились с Леонидом Арнольдовичем Федуном, был пункт, что при выплате всех мне причитающихся моментов я должен отдать все расписки, которые у меня есть. Там даже так написано.

– То есть их даже несколько?

– Я не буду об этом говорить. Мы пока работаем по одной.

– Говорят, что Зарема Салихова как раз хотела видеть вас в «Спартаке». Советовала. Так это или нет?

– Я до этого ее не знал. Я познакомился вот у Леонида Арнольдовича. Всe.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1642857162
при таком "усердии" судиться с Федуном, Газик инфаркт заработает в скором времени, ничего не добившись... обманули его...) сам, кого хочет, обведет вокруг пальца...
Ответить
R_a_i_n
1642857576
Обманул как раз ты, Шамиль. Тебя просто вышвырнули и по делу.
Ответить
alefreddy
1642858759
ой бедный Шамиль такой куш хотел отхватить на 10 команд внизу таблицы хватит
Ответить
paracetamol
1642858981
Где еврей проходил, там башкиру делать нечего!
Ответить
derrik2000
1642859361
Посмотрим что и как уже когда будет с иском что-то более определённое... "был пункт, что при выплате всех мне причитающихся моментов я должен отдать все расписки, которые у меня есть. Там даже так написано." Вообще ничего не понятно КАКИЕ расписки, ЗАЧЕМ, расписки??? ЧТО эти расписки доказывают??? Был договор займа, где Федун выступал заёмщиком или что-то ещё??? ЭХ, почитать бы исковое заявление...
Ответить
ivany4
1642862201
Люди мы не местные, приехали клубом руководить и игроков знатных привезли, да нам не дали. Вот только расписочки и остались. Поможите суды выиграть чтоб домой уехать.
Ответить
NewLife
1642876279
"моментами" решил получить, мурло.
Ответить
Hektor 84
1643139437
Башкир уже походу в бреду! Так и до дурки не далеко
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+