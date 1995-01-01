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    Газизов – о «Спартаке»: «Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своих отношениях со «Спартаком» после увольнения из клуба.

    – Насколько сейчас ваши отношения со «Спартаком» мешают вам жить, создают неудобства?

    – Проблема в том, что мне приходится работать с юристами, но это не так много занимает времени. У меня есть позиция, по которой они работают. Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули.

    Когда мы расходились с Леонидом Арнольдовичем Федуном, был пункт, что при выплате всех мне причитающихся моментов я должен отдать все расписки, которые у меня есть. Там даже так написано.

    – То есть их даже несколько?

    – Я не буду об этом говорить. Мы пока работаем по одной.

    – Говорят, что Зарема Салихова как раз хотела видеть вас в «Спартаке». Советовала. Так это или нет?

    – Я до этого ее не знал. Я познакомился вот у Леонида Арнольдовича. Всe.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии12
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      Рейтинг: +12517

      NewLife 5 минут назад

      "моментами" решил получить, мурло.

      0
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      Рейтинг: +10079

      ivany4 4 часа назад

      Люди мы не местные, приехали клубом руководить и игроков знатных привезли, да нам не дали. Вот только расписочки и остались. Поможите суды выиграть чтоб домой уехать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18574

      derrik2000 4 часа назад

      Посмотрим что и как уже когда будет с иском что-то более определённое...

      "был пункт, что при выплате всех мне причитающихся моментов я должен отдать все расписки, которые у меня есть. Там даже так написано."

      Вообще ничего не понятно
      КАКИЕ расписки, ЗАЧЕМ, расписки???
      ЧТО эти расписки доказывают???

      Был договор займа, где Федун выступал заёмщиком или что-то ещё???
      ЭХ, почитать бы исковое заявление...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15378

      paracetamol 4 часа назад

      Где еврей проходил, там башкиру делать нечего!

      1
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      Рейтинг: +645

      alefreddy 4 часа назад

      ой бедный Шамиль такой куш хотел отхватить на 10 команд внизу таблицы хватит

      2
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      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n 5 часов назад

      Обманул как раз ты, Шамиль. Тебя просто вышвырнули и по делу.

      3
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      Рейтинг: +20239

      JTherry 5 часов назад

      при таком "усердии" судиться с Федуном, Газик инфаркт заработает в скором времени, ничего не добившись... обманули его...) сам, кого хочет, обведет вокруг пальца...

      3
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      ...
      Рейтинг: +645

      alefreddy > JTherry 4 часа назад

      Верно это то ... против ветра

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5633

      Semenycch 6 часов назад

      Так, очередная серия свинской Санта-Барбары! А еще впереди суд! Ну что же, посмеёмся над недоделанными. :)

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      Рейтинг: +9069

      "supermax" > Semenycch 5 часов назад

      сказал сямёныч - самый умный в мире человек (нет)

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      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n > "supermax" 5 часов назад

      он человек???

      2
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      Рейтинг: +9069

      "supermax" > R_a_i_n 5 часов назад

      сам себя так позиционирует по крайней мере

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