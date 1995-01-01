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    Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о судебном процессе с экс-гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

    «Да, суд был перенесен. Претензии к Газизову? Этот персонаж нас уже очень сильно утомил. Он как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает. То, что он просит 10 процентов «Спартака», он неадекватный. Видимо, до него не доходит, что это не 10 процентов от «Лукойла».

    Что он обещал? Много чего. Он же сказочник. Одно с другим не сходится. Обещал, что сократит комиссии агентов, что будут лучшие игроки, из академии никого не будут уводить», – сказала Салихова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

    Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

    Юрист «Спартака»: «Расписка Газизова – бумага, взятая им со стола Федуна. Это характеризует Шамиля»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1333

      Bozigit 1 минуту назад

      Давно небыло видно Заремы)

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      Рейтинг: +13381

      Cleaner 37 минут назад

      Зарема говорит об АДЕКВАТНОСТИ??? Ржу ни могу...)

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      Рейтинг: +5704

      Ганнибал Лектор 51 минуту назад

      Вокруг спартака постоянно какое-то непотребство творится. Может, не только Газизов неадекватен?

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      Рейтинг: +1130

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Если с Ваноли,не будет прогресса,то жвачкой будешь ты.ты и так уже ей стала!только пока в упаковке)

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      Рейтинг: +3953

      neveldomha 1 час назад

      Ну так и скажи на суде. Этот дяденька нас утомил, пожалейте нас, убогих, тётенька судья.

      0
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      Рейтинг: +148

      Аден 1 час назад

      а тетка то молодец.

      1
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      Рейтинг: +4102

      Бомбардиръ 1 час назад

      Заноза в хрюшкиной заднице, в подарок на юбилей)

      3
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      Рейтинг: +5755

      Semenycch 1 час назад

      Две прилипалы на одного горе хозяина Спартака! :)))

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      Рейтинг: +15123

      Persona_non_Grata > Semenycch 1 час назад

      И одна из них ТЫ - прилип к Спартаку , ни одной новости не пропускаешь !!! (((

      3
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      Рейтинг: +13381

      Cleaner > Persona_non_Grata 36 минут назад

      Все новости про Спартак - только ПОРЖАТЬ!...)))

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      Рейтинг: +15123

      Persona_non_Grata > Cleaner 3 секунды назад

      Такому , как ты , для ржаки достаточно "пальчик показать" (((

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      Рейтинг: +7087

      серега кашин 1 час назад

      Старые песни о главном

      2
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      Рейтинг: +6530

      vladik12 1 час назад

      Зарема, а ты так прям пример адекватности?!.

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