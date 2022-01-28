Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о судебном процессе с экс-гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

«Да, суд был перенесен. Претензии к Газизову? Этот персонаж нас уже очень сильно утомил. Он как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает. То, что он просит 10 процентов «Спартака», он неадекватный. Видимо, до него не доходит, что это не 10 процентов от «Лукойла».

Что он обещал? Много чего. Он же сказочник. Одно с другим не сходится. Обещал, что сократит комиссии агентов, что будут лучшие игроки, из академии никого не будут уводить», – сказала Салихова.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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