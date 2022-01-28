Юрист «Спартака»: «Расписка Газизова – бумага, взятая им со стола Федуна. Это характеризует Шамиля»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о хода судебного процесса по иску экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.

«В связи с тем, что Шамиль Газизов изменил требования, заседание отложили на 4 марта. Суд уточнил новые требования и изменил сезон, по которому сторона Газизова просит взыскать с клуба премию. Обязали представить оригинал документа, на который они ссылаются – так называемую расписку, составленную Федуном.

Мы еe увидели, там ни разу не упоминается слово «Спартак». Из этого документа абсолютно непонятно, при чeм здесь клуб. Зато мы увидели новый иск господина Газизова по восстановлению на работу, ознакомились с материалами, которые нам любезно предоставили.

Документ, предоставленный стороной Газизова, крайне сложно назвать распиской или какими-то обязательствами. Сложно сказать, что это. Некий лингвистически неструктурированный перечень фраз. Если его читать, то может сложиться впечатление, что Федун просто записывал за Газизовым всe то, что он хочет увидеть в трудовом договоре.

Как юрист могу сказать: ничего из перечисленного в этой рукописной бумаге, где нет числа и обязательств, в трудовой договор не легло. Совет директоров такие условия не одобрил. Это некий лист обсуждений двух сторон – не более. Из всего того, что там нарисовано, ничего утверждено в трудовом договоре не было.

Более того, это даже не нашло своего отражения в расторжении к трудовому договору. Если бы эти обязательства у клуба были, то Газизов и сам клуб должны были бы прописать их на предмет «как они должны быть выполнены при его увольнении с работы». Ничего такого указано не было.

Расписка Газизова – некая бумага, которая была взята им со стола Федуна – это характеризует Шамиля. Его работодателям, наверное, с ним надо быть осторожным», – сказала Завьялова.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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