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    Юрист «Спартака»: «Расписка Газизова – бумага, взятая им со стола Федуна. Это характеризует Шамиля»

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о хода судебного процесса по иску экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.

    «В связи с тем, что Шамиль Газизов изменил требования, заседание отложили на 4 марта. Суд уточнил новые требования и изменил сезон, по которому сторона Газизова просит взыскать с клуба премию. Обязали представить оригинал документа, на который они ссылаются – так называемую расписку, составленную Федуном.

    Мы еe увидели, там ни разу не упоминается слово «Спартак». Из этого документа абсолютно непонятно, при чeм здесь клуб. Зато мы увидели новый иск господина Газизова по восстановлению на работу, ознакомились с материалами, которые нам любезно предоставили.

    Документ, предоставленный стороной Газизова, крайне сложно назвать распиской или какими-то обязательствами. Сложно сказать, что это. Некий лингвистически неструктурированный перечень фраз. Если его читать, то может сложиться впечатление, что Федун просто записывал за Газизовым всe то, что он хочет увидеть в трудовом договоре.

    Как юрист могу сказать: ничего из перечисленного в этой рукописной бумаге, где нет числа и обязательств, в трудовой договор не легло. Совет директоров такие условия не одобрил. Это некий лист обсуждений двух сторон – не более. Из всего того, что там нарисовано, ничего утверждено в трудовом договоре не было.

    Более того, это даже не нашло своего отражения в расторжении к трудовому договору. Если бы эти обязательства у клуба были, то Газизов и сам клуб должны были бы прописать их на предмет «как они должны быть выполнены при его увольнении с работы». Ничего такого указано не было.

    Расписка Газизова – некая бумага, которая была взята им со стола Федуна – это характеризует Шамиля. Его работодателям, наверное, с ним надо быть осторожным», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

    Газизов – о «Спартаке»: «Моя позиция такая – меня просто взяли и обманули»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13381

      Cleaner 35 минут назад

      Юрист Спартака! От одного этого словосочетания ржать начинаю...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15123

      Persona_non_Grata 1 час назад

      ЗАДРАЛИ УЖЕ С ЭТИМ ГАЗИЗОВЫМ И ЭТИМИ ОКОЛОФУТБОЛНЫМИ СКЛОКАМИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +12494

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 1 час назад

      неееееееет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13381

      Cleaner > Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Чей то задрали то? Шоу вокруг Спартака должно продолжаться!!!...)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13619

      ilichkadr 1 час назад

      Что значит "некая бумага, которая была взята им со стола Федуна"? Шамилька загипнотизоровал Лёню и спёр со стола расписку?
      P.S. На месте Федуна, и на пушечный выстрел не подпустил такого юриста.

      1
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      Рейтинг: +15123

      Persona_non_Grata > ilichkadr 1 час назад

      А причем здесь юрист Федуна и чем он провинился ???

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      Рейтинг: +13381

      Cleaner > ilichkadr 33 минуты назад

      Эта юристка нравится Зареме!...)))

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      Рейтинг: +31416

      oyabun 1 час назад

      А нам зачем эти судебные драчки и без того небедных людей? Ну и пусть там себе скубутся, незачем из этого делать спортивную футбольную новость.

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