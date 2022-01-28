Зарема: «Кокорин писал Газизову расписку о возврате 500 тысяч евро, если не забьет 10 голов»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала подробности перехода в клуб форварда Александра Кокорина.

– Газизов говорит, что «Спартак» заработал на Кокорине. А насколько я знаю, «Спартак» потерял.

– Ну, он же столько рассказывал, что вообще всe было бесплатно. Тем более что Кокорин – только его инициатива. Я была сильно против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста вообще не под «Спартак».

У нас они все нормальные, семейные, с детьми, в отпуске они реально отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно. Они все режимные. Этот игрок изначально выбивался из общего видения и концепции.

– Во сколько он вам обошелся?

– Он обошелся очень дорого. По факту Газизов говорил, что это всe бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность, Саша исправился, тюрьма его изменила.

При этом его жена жаловалась, что у Саши кресты, а в тюрьме он не проходил надлежащее медицинское обследование, он вообще не восстанавливается. А что такое кресты, всем известно. Мы были против, а он возражал: «Нет-нет, мы без Кокорина не победим».

Говорил, что всe бесплатно, а в итоге более четырех миллионов отдали. Какая-то геометрическая прогрессия зарплаты была у Кокорина и Урунова за результативные действия.

Газизов также говорил о расписке от Кокорина, что если он не забьет 10 голов, то 500 тысяч евро вернет. При этом оказалось, что эта расписка была лично Газизову, и он сказал, что «Спартак» к этому не имеет отношения.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.

Он провел 10 матчей и забил 2 гола (оба – с пенальти).

Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»