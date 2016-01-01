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    Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»

    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, уверена, что Сергей Колесников, массажист Александра Кокорина, усугублял травмы форварда.

    «Газизов взял Кокорину личного массажиста, который был просто вредителем. Посадил его на «Спартак», то есть не сам Кокорин из своей зарплаты всe выплачивал, а он был на бюджете «Спартака».

    Когда у Кокорина была мышечная травма и ему был нужен лед и покой, тот его по шесть часов массажировал, ухудшая эти травмы. Это было реально вредительство», – сказала Зарема.

    • Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.
    • Он провел 10 матчей и забил 2 гола (оба – с пенальти).

    Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

    Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»

    Зарема: «Кокорин писал Газизову расписку о возврате 500 тысяч евро, если не забьет 10 голов»

    Зарема: «Трансфер Урунова – абсолютно финансовая махинация»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1333

      Bozigit 12 секунд назад

      А сам Какорин оказывается пушистый)

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      Рейтинг: +3953

      neveldomha 2 минуты назад

      В спартаке опять канализацию прорвало.

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      Рейтинг: +22459

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Бедный Спартак. Дурак на дураке сидит.

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      Рейтинг: +5755

      Semenycch 14 минут назад

      Все кто сосет из твоего горе мужа деньги или что иное вредители? :)))

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      Рейтинг: +13381

      Cleaner 30 минут назад

      Ой, Зарема, остановись! Я не выдержу такого потока сознания!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +5800

      R_a_i_n > Cleaner 21 минуту назад

      Да ладно, не выдержит он там потока!!! Теребонькаешь на нее что ли?

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      Рейтинг: +15123

      Persona_non_Grata > Cleaner 2 минуты назад

      Мы то как то выдерживаем твои перлы , паскудство Семеныча и прочих Зенитовских шизофреников и идиотов )))

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