Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, уверена, что Сергей Колесников, массажист Александра Кокорина, усугублял травмы форварда.

«Газизов взял Кокорину личного массажиста, который был просто вредителем. Посадил его на «Спартак», то есть не сам Кокорин из своей зарплаты всe выплачивал, а он был на бюджете «Спартака».

Когда у Кокорина была мышечная травма и ему был нужен лед и покой, тот его по шесть часов массажировал, ухудшая эти травмы. Это было реально вредительство», – сказала Зарема.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.

Он провел 10 матчей и забил 2 гола (оба – с пенальти).

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