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    Газизов: «Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о претензиях в свой адрес со стороны владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

    «Я уже не на кухне. Где факты? Где документы? Я давно в правовом поле с этой семьeй. Они, наверное, думали, что я замолчу и убегу.

    Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи. Это сделал Попов. Нормальные люди всe должны понимать уже давно.

    Я себя уважаю. Я действующее лицо», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

    Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

    Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»

    Зарема: «Кокорин писал Газизову расписку о возврате 500 тысяч евро, если не забьет 10 голов»

    Зарема: «Трансфер Урунова – абсолютно финансовая махинация»

    Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»

    Зарема: «Спартак» был на первом месте в РПЛ не благодаря, а вопреки Газизову»

    Источник: «Чемпионат»

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