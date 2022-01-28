Газизов: «Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о претензиях в свой адрес со стороны владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

«Я уже не на кухне. Где факты? Где документы? Я давно в правовом поле с этой семьeй. Они, наверное, думали, что я замолчу и убегу.

Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи. Это сделал Попов. Нормальные люди всe должны понимать уже давно.

Я себя уважаю. Я действующее лицо», – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

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