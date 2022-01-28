Зарема: «Спартак» был на первом месте в РПЛ не благодаря, а вопреки Газизову»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила вклад бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова в успехи команды в первой части сезона-2020/21.

«Он не привез нам Сангаре, опорника, который перешел в ПСВ. Он говорил, что привезет его нам за 4 миллиона. Мы посмеялись, учитывая, что французы только продали другого опорника и не смогли бы найти замену в короткий срок. ПСВ купил его за 8,5 миллиона евро. Смешно, что он хотел игрока за 4 миллиона.

Для красного словца говорил, что он будет торговаться, сбивать цену, но надо понимать реалии. Понятно, что переплачивать нельзя, но и с ума сходить тоже неадекватно. Газизов просто грел место для своего Урунова. Он же игрок без определенной позиции на поле.

Очень смешно слышать слова Газизова, когда он ушел, что «Спартак» был на первом месте благодаря ему. «Спартак» был первым вопреки Газизову», – сказала Зарема.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»

Зарема: «Кокорин писал Газизову расписку о возврате 500 тысяч евро, если не забьет 10 голов»

Зарема: «Трансфер Урунова – абсолютно финансовая махинация»

Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»

Газизов – об обвинениях Заремы: «Если бы были какие-то факты, это рассматривал бы суд и меня бы посадили»