Газизов – об обвинениях Заремы: «Если бы были какие-то факты, это рассматривал бы суд и меня бы посадили»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на претензии Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Мы давно находимся не на кухне, а в правовом поле. Есть факты, события – а остальное не работает. Эти набросы для кого? Мне бы не хотелось опускать до этого. Мне это не нужно.

Факты с Кокориным и Соболевым? Если есть факты, пусть предоставит это в суде. Ничего нет. Если бы было что-то, то это рассматривал суд. Давно бы уже все принесли, наказали и меня бы посадили.

Мне нет смысла переживать. Мы находимся в правовом поле. Оно и решит, кто прав и виноват», – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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