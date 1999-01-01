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    Газизов – об обвинениях Заремы: «Если бы были какие-то факты, это рассматривал бы суд и меня бы посадили»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на претензии Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    «Мы давно находимся не на кухне, а в правовом поле. Есть факты, события – а остальное не работает. Эти набросы для кого? Мне бы не хотелось опускать до этого. Мне это не нужно.

    Факты с Кокориным и Соболевым? Если есть факты, пусть предоставит это в суде. Ничего нет. Если бы было что-то, то это рассматривал суд. Давно бы уже все принесли, наказали и меня бы посадили.

    Мне нет смысла переживать. Мы находимся в правовом поле. Оно и решит, кто прав и виноват», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

    Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

    Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»

    Зарема: «Кокорин писал Газизову расписку о возврате 500 тысяч евро, если не забьет 10 голов»

    Зарема: «Трансфер Урунова – абсолютно финансовая махинация»

    Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13386

      Cleaner 1 час назад

      Жена(должность такая в Спартаке) Федуна обвиняет Газизова. АНЕКДОТ!!!...)))

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      Рейтинг: +1897

      B.G. 1 час назад

      Смотрю, сегодня большой день сплетен про Спартак? - зарема, массажист, газизов, кокорин.....

      0
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      Рейтинг: +148

      Аден 1 час назад

      видимо, все еще только начинается, ну, а пока газизка, суши сухари, как говорил один киногерой, на всякий случай.

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      Рейтинг: +865

      Vitaga 1 час назад

      газизов явный прохиндей скользкий типок. футбол для него сам по себе не важен -это способ рубить бабло. и в силу характера без интриг жить не может

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      Рейтинг: +15417

      paracetamol 1 час назад

      Посадят еще, подожди немного. И Уфа на тебя накатит!

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      Рейтинг: +13386

      Cleaner > paracetamol 1 час назад

      Ржу ни могу...)))

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      Рейтинг: +3286

      Klaido 2 часа назад

      скоро тебя посадят, всему свое время)))

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