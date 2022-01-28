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  • Ваноли – после ничьей со «Слованом»: «Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды»

Ваноли – после ничьей со «Слованом»: «Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды»

28 января 2022, 18:59
5

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарии после товарищеского матча со «Слованом».

  • Это игра стала дебютной для итальянца.
  • «Спартак» вел 2:0 по итогам 1-го тайма, но после перерыва «Слован» отыгрался – ничья 2:2.

«Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся.

Я благодарю игроков. Сегодня был первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определенная усталость у игроков была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать.

Сейчас мы пробуем поставить нашу игру, но мы еще должны научиться работать как команда. Моя цель – сделать команду.

Крайние защитники стараются применить то, что я им говорю. Нам всегда нужно учиться, прежде всего головой. Необходимо делать то, что говорит тренер.

Могу сказать, что они хорошо отыграли. «Слован» провел больше матчей, но это хороший первый матч», – сказал Ваноли.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Слован Ваноли Паоло
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1643386383
Ну результат в официальных играх нужен как воздух!
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Юрэс
1643387914
ФИЛОСОФ Х....ЕВ ... ХА ХА ХА ХА ХА
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JTherry
1643388542
"Моя цель – сделать команду..." в первом тайме играла более сбалансированная команда, второй тайм - игроки слабо понимали друг друга, а некоторые вообще выбивались из общего ритма игры...
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NewLife
1643388992
В предсезонке с Руем Спартак всех крушил, а начался чемп и начались сливы. Буду рад, если с Ваноли будет наоборот.
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Plyash
1643405264
Ребята,кто-нибудь воочию смотрел игру,расскажите?
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