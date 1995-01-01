Ваноли – после ничьей со «Слованом»: «Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды»

В предсезонке с Руем Спартак всех крушил, а начался чемп и начались сливы. Буду рад, если с Ваноли будет наоборот.
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарии после товарищеского матча со «Слованом».
- Это игра стала дебютной для итальянца.
- «Спартак» вел 2:0 по итогам 1-го тайма, но после перерыва «Слован» отыгрался – ничья 2:2.
«Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся.
Я благодарю игроков. Сегодня был первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определенная усталость у игроков была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать.
Сейчас мы пробуем поставить нашу игру, но мы еще должны научиться работать как команда. Моя цель – сделать команду.
Крайние защитники стараются применить то, что я им говорю. Нам всегда нужно учиться, прежде всего головой. Необходимо делать то, что говорит тренер.
Могу сказать, что они хорошо отыграли. «Слован» провел больше матчей, но это хороший первый матч», – сказал Ваноли.
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