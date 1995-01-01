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    Ваноли – после ничьей со «Слованом»: «Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарии после товарищеского матча со «Слованом».

    • Это игра стала дебютной для итальянца.
    • «Спартак» вел 2:0 по итогам 1-го тайма, но после перерыва «Слован» отыгрался – ничья 2:2.

    «Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся.

    Я благодарю игроков. Сегодня был первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определенная усталость у игроков была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать.

    Сейчас мы пробуем поставить нашу игру, но мы еще должны научиться работать как команда. Моя цель – сделать команду.

    Крайние защитники стараются применить то, что я им говорю. Нам всегда нужно учиться, прежде всего головой. Необходимо делать то, что говорит тренер.

    Могу сказать, что они хорошо отыграли. «Слован» провел больше матчей, но это хороший первый матч», – сказал Ваноли.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12603

      NewLife 30 минут назад

      В предсезонке с Руем Спартак всех крушил, а начался чемп и начались сливы. Буду рад, если с Ваноли будет наоборот.

      1
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      Рейтинг: +20428

      JTherry 37 минут назад

      "Моя цель – сделать команду..."
      в первом тайме играла более сбалансированная команда, второй тайм - игроки слабо понимали друг друга, а некоторые вообще выбивались из общего ритма игры...

      1
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      Рейтинг: +813

      Юрэс 48 минут назад

      ФИЛОСОФ Х....ЕВ ... ХА ХА ХА ХА ХА

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      Рейтинг: +5813

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну результат в официальных играх нужен как воздух!

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