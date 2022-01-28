Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. «Спартак» в дебютной игре Ваноли упустил победу над «Слованом»

Товарищеский матч. «Спартак» в дебютной игре Ваноли упустил победу над «Слованом»

28 января 2022, 17:51
18

В Дубае состоялся товарищеский матч между «Спартаком» и «Слованом».

Встреча завершилась ничьей 2:2. Москвичи к перерыву вели в два гола, однако во втором тайме упустили преимущество.

Эта игра стала дебютной для нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Слован (Словакия) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Денисов, 20; 2:0 – Бакаев, 40; 2:1 – Вайсс, 60; 2:2 – Чаврич, 87.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Слован
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1643382131
Ну, и ....
Ответить
paracetamol
1643382311
Опять обделались. Впрочем, как обычно!
Ответить
Enter2006
1643382455
Всё как обычно у нас, как в сборной, так и в командах РПЛ. Кондиции не хватает к сож., игроки дохнут в конце матча и проигрывают.
Ответить
R_a_i_n
1643384349
Команда под нагрузками сильными. Обычный товорняк.
Ответить
NewLife
1643384760
Двигались, как сонные мухи.
Ответить
O-kolesov
1643386750
Ай-яй-яй, не смогли одолеть какой-то Слован, позор. Это вам ответ на игру Зенит - Ботев
Ответить
Беспонтий
1643388781
слован не подарок даже в европе не стыдненько так то
Ответить
zigbert
1643388795
Для Ваноли эта игра будет показательной в плане определения основного состава. В этой игре можно отметить Бакаева. Он создавал напряжение для обороны Слована. Да скоростей еще не хватает но это можно объяснить высокими нагрузками на тренировках. Новички пока ничем себя не проявили за исключением гола Денисова. Обычный товарищеский матч для выявления ошибок и совершенствования игры.
Ответить
JTherry
1643389527
общий итог матча отражает пока общее понимание командной игры... надо признать, что уровень невысокий, нет хорошего взаимопонимания партнеров, вялое движение на поле, возможно, под нагрузками... ощутимо стремление играть с высоким прессингом, чего, собственно, добивается Ваноли... хорошо, что матч не официальный - позволили сравнять счет матча...
Ответить
oyabun
1643390597
Никаких значимых выводов по командной игре сегодня делать не стоит. Преждевременно. Кроме одного - Бакаева надо переподписывать. Отпускать самого креативного на данный момент игрока команды будет величайшей глупостью.
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
1
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
7
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
7
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
34
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+