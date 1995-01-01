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    Товарищеский матч. «Спартак» в дебютной игре Ваноли упустил победу над «Слованом»

    В Дубае состоялся товарищеский матч между «Спартаком» и «Слованом».

    Встреча завершилась ничьей 2:2. Москвичи к перерыву вели в два гола, однако во втором тайме упустили преимущество.

    Эта игра стала дебютной для нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Слован (Словакия) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Денисов, 20; 2:0 – Бакаев, 40; 2:1 – Вайсс, 60; 2:2 – Чаврич, 87.

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +161

      pele1981 9 минут назад

      То ли еще будет ой-ёй-ёй)))

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      Рейтинг: +2651

      Enter2006 25 минут назад

      Всё как обычно у нас, как в сборной, так и в командах РПЛ. Кондиции не хватает к сож., игроки дохнут в конце матча и проигрывают.

      0
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      Рейтинг: +15417

      paracetamol 28 минут назад

      Опять обделались. Впрочем, как обычно!

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      Рейтинг: +4940

      rash1959 31 минуту назад

      Ну, и ....

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