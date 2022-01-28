Товарищеский матч. «Спартак» в дебютной игре Ваноли упустил победу над «Слованом»

В Дубае состоялся товарищеский матч между «Спартаком» и «Слованом».

Встреча завершилась ничьей 2:2. Москвичи к перерыву вели в два гола, однако во втором тайме упустили преимущество.

Эта игра стала дебютной для нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Слован (Словакия) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Денисов, 20; 2:0 – Бакаев, 40; 2:1 – Вайсс, 60; 2:2 – Чаврич, 87.

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