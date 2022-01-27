Лунев направит в «Зенит» претензию о невыплате долгов и обратится в РФС, если ответа не будет

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, рассказал, что обратится в «Зенит» с претензией о невыплате долгов игроку.

«В начале следующей недели мы подадим претензию в клуб. Если же в течение десяти дней «Зенит» не даст нам ответ, то, конечно, соблюдая весь порядок действий, мы обратимся в палату. Все это время с нами никто и не пытался договориться, а наша позиция никак не изменилась.

Ранее мы встречались с Максимом Погореловым, я ему подготовил и принес все документы, расчеты, но обсуждать со мной цифры и конкретику он не захотел. Зачем предложил встретиться, для меня так и осталось вопросом.

Затем один из сотрудников клуба связался непосредственно с Луневым, который на тот момент был в расположении сборной, но Андрей сказал, что у него есть представитель и попросил все вопросы решать со мной. Но решить так ничего и не удалось.

Конструктивный диалог, видимо, в «Зените» вести никто не хочет. Наша позиция очень простая: мы можем проиграть это дело, но это не значит, что мы не должны бороться за правду. На мой взгляд, она за нами. Андрей добросовестно выполнял свою работу, выступая за «Зенит».

С нашей стороны мы будем честно и открыто вступать в этот спор, а как он сложится – посмотрим», – сказал Смирнов.

«Зенит» не рассчитался с 30-летним голкипером по премиальным и отпускным.

По словам агента, клуб должен ему около 50 миллионов рублей.

Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента. Он провел 1 матч за немецкий клуб.

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