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  • Лунев направит в «Зенит» претензию о невыплате долгов и обратится в РФС, если ответа не будет

Лунев направит в «Зенит» претензию о невыплате долгов и обратится в РФС, если ответа не будет

27 января 2022, 16:36
11

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, рассказал, что обратится в «Зенит» с претензией о невыплате долгов игроку.

«В начале следующей недели мы подадим претензию в клуб. Если же в течение десяти дней «Зенит» не даст нам ответ, то, конечно, соблюдая весь порядок действий, мы обратимся в палату. Все это время с нами никто и не пытался договориться, а наша позиция никак не изменилась.

Ранее мы встречались с Максимом Погореловым, я ему подготовил и принес все документы, расчеты, но обсуждать со мной цифры и конкретику он не захотел. Зачем предложил встретиться, для меня так и осталось вопросом.

Затем один из сотрудников клуба связался непосредственно с Луневым, который на тот момент был в расположении сборной, но Андрей сказал, что у него есть представитель и попросил все вопросы решать со мной. Но решить так ничего и не удалось.

Конструктивный диалог, видимо, в «Зените» вести никто не хочет. Наша позиция очень простая: мы можем проиграть это дело, но это не значит, что мы не должны бороться за правду. На мой взгляд, она за нами. Андрей добросовестно выполнял свою работу, выступая за «Зенит».

С нашей стороны мы будем честно и открыто вступать в этот спор, а как он сложится – посмотрим», – сказал Смирнов.

  • «Зенит» не рассчитался с 30-летним голкипером по премиальным и отпускным.
  • По словам агента, клуб должен ему около 50 миллионов рублей.
  • Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента. Он провел 1 матч за немецкий клуб.

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Байер Лунев Андрей
Комментарии (11)
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Блямба
1643291752
Накопления закончились. Лавка оказалась длинной и непривычно твёрдой. Да ещё и не под тёплой крышей. Везут подозрительного иранца. Hilfe!Hilfe!Hilfe!
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portero
1643291966
Агенты мутные типы, что значит мы можем проиграть дело??? Значит там какие-то премиальные которые толком не прописаны, агент себе премию выбивает...
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Vitaga
1643293070
вот такая она кухня оказывается... тут тоже не всё гладко
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R_a_i_n
1643294365
Все дерьмо, что годами копилось в бомжевике начинает через край переливаться. Щас Зюбка еще уйдет и вообще ушат говна будет)))
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neveldomha
1643296724
Может сразу к богу, чтобы уж послал, дак послал.
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Garrincha58
1643300265
какой же он мелочный этот Лунтик
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R_a_i_n
1643300500
Нищии зашевелились)))
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Plyash
1643300932
Зенька-то не только с Азмуном себя непорядочно ведёт,однако. ГазпромБанда во всеобличье,жадина блохастая...
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petrucho-spb
1643308719
Если так ,то пусть платит. Не со своего же кармана. Знаем этих чинушей. Работал в тренером в бассейне, который газром построил для людей. А им очень хорошо пользовались , сдавая в аренду после окончании режима работы бассейна для посиделок. Пока в прокуратуру не обратишься по ушам будут катать.
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Hektor 84
1643468627
Бомжарня выплатит народным баблом
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