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    Лунев направит в «Зенит» претензию о невыплате долгов и обратится в РФС, если ответа не будет

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, рассказал, что обратится в «Зенит» с претензией о невыплате долгов игроку.

    «В начале следующей недели мы подадим претензию в клуб. Если же в течение десяти дней «Зенит» не даст нам ответ, то, конечно, соблюдая весь порядок действий, мы обратимся в палату. Все это время с нами никто и не пытался договориться, а наша позиция никак не изменилась.

    Ранее мы встречались с Максимом Погореловым, я ему подготовил и принес все документы, расчеты, но обсуждать со мной цифры и конкретику он не захотел. Зачем предложил встретиться, для меня так и осталось вопросом.

    Затем один из сотрудников клуба связался непосредственно с Луневым, который на тот момент был в расположении сборной, но Андрей сказал, что у него есть представитель и попросил все вопросы решать со мной. Но решить так ничего и не удалось.

    Конструктивный диалог, видимо, в «Зените» вести никто не хочет. Наша позиция очень простая: мы можем проиграть это дело, но это не значит, что мы не должны бороться за правду. На мой взгляд, она за нами. Андрей добросовестно выполнял свою работу, выступая за «Зенит».

    С нашей стороны мы будем честно и открыто вступать в этот спор, а как он сложится – посмотрим», – сказал Смирнов.

    • «Зенит» не рассчитался с 30-летним голкипером по премиальным и отпускным.
    • По словам агента, клуб должен ему около 50 миллионов рублей.
    • Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента. Он провел 1 матч за немецкий клуб.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5780

      R_a_i_n 33 минуты назад

      Все дерьмо, что годами копилось в бомжевике начинает через край переливаться. Щас Зюбка еще уйдет и вообще ушат говна будет)))

      1
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      Рейтинг: +12478

      Barmaleushka > R_a_i_n 13 минут назад

      Не вижу ни какого "переливания через край" . Но как говорится - "Свинья грязь везде найдёт" .

      1
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      Рейтинг: +3934

      neveldomha > R_a_i_n 50 секунд назад

      Да уж срамтаковские по дерьму специалисты. И на рыло намазать и так пожевать. Вообщем в курсе всего внешнего и внутреннего дерьма.

      0
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      Рейтинг: +535

      Узб@гоеный 37 минут назад

      Делишки агентские темные. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +13350

      Cleaner 47 минут назад

      Зенит кинул Лунева???

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      Рейтинг: +859

      Vitaga 55 минут назад

      вот такая она кухня оказывается... тут тоже не всё гладко

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      Рейтинг: +57285

      portero 1 час назад

      Агенты мутные типы, что значит мы можем проиграть дело??? Значит там какие-то премиальные которые толком не прописаны, агент себе премию выбивает...

      1
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      Рейтинг: +4370

      Блямба 1 час назад

      Накопления закончились.
      Лавка оказалась длинной и непривычно твёрдой.
      Да ещё и не под тёплой крышей.
      Везут подозрительного иранца.
      Hilfe!Hilfe!Hilfe!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3273

      Klaido 1 час назад

      в России Лунев не сможет решить вопрос - тут админ.ресурс не позволит обидеть Зину, но для обращения в УЕФА придется пройти формальный российский этап.
      а далее - взыскание с неустойкой, штраф и санкции от УЕФА

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      Рейтинг: +12478

      Barmaleushka > Klaido 1 час назад

      Тебе "Ещ" уже отдал свою "футбольную форму" ? Давай тренируйся, скоро матч с "Волжаночкой" . А ты тут хнёй маесся . Позор тебе Клавка .

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