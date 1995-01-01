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    Лунев обратится в палату по разрешению споров РФС. «Зенит» должен ему премиальные и отпускные

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о задолженностях перед игроком со стороны «Зенита» по премиальным и отпускным.

    «Перед Андреем есть задолженность. Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом».

    Помимо этого, есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным.

    Мы поднимали этот вопрос перед «Зенитом», встречались с Максимом Погореловым (заместитель гендиректора по юридическому сопровождению – прим. «Бомбардира»), подготовленные нами отчеты смотреть не стали.

    Клуб пока не заплатил бонусы, чуть ли не единственному, потому что понимает, что мы можем подать в палату по разрешению споров заявление в отношении отпускных. У клуба нет понимания, сколько будет составлять итоговая задолженность перед Андреем, поэтому они и не платят.

    Клуб предлагал выплатить бонусы за чемпионство и двойные премиальные за победы над «Спартаком» и «Локомотивом», если мы откажемся от претензий в отношении отпускных. Мы сказали, что клуб должен заплатить столько, сколько должен», – сообщил Смирнов.

    • Лунев перешел в «Байер» в июле из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С тех пор он не провел ни одного матча.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

    Агент Лунева: «Если Андрей не будет играть за «Байер», встанет вопрос о смене клуба. Нет смысла протирать штаны»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11540

      Cleaner 6 минут назад

      Зенит, должны - ЗАПЛАТИТЕ! Попросите у Миллер денег, он даст, он добрый. Не из своего ведь кармана деньжат питерцам подбрасывает. Засунет руку загребущую в бюджет и выдаст сколько попросите...

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      Рейтинг: +2369

      Блямба 17 минут назад

      Идёт Лунёв качается..
      Пособие кончается.

      0
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      Рейтинг: +13

      mikturovpefz 17 минут назад


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      Рейтинг: +22853

      vladimir-7 1 час назад

      ПРАВИЛЬНО, НАДО ВСЁ СОДРАТЬ, ЧТО ПОЛОЖЕНО.

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      Рейтинг: +54383

      portero 1 час назад

      Юристы во всех командах по знакомству набраны, пилешь бабла процветает во всех гос организациях и крупных корпорациях...

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