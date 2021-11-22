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  • Лунев обратится в палату по разрешению споров РФС. «Зенит» должен ему премиальные и отпускные

Лунев обратится в палату по разрешению споров РФС. «Зенит» должен ему премиальные и отпускные

22 ноября 2021, 16:34
8

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о задолженностях перед игроком со стороны «Зенита» по премиальным и отпускным.

«Перед Андреем есть задолженность. Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом».

Помимо этого, есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным.

Мы поднимали этот вопрос перед «Зенитом», встречались с Максимом Погореловым (заместитель гендиректора по юридическому сопровождению – прим. «Бомбардира»), подготовленные нами отчеты смотреть не стали.

Клуб пока не заплатил бонусы, чуть ли не единственному, потому что понимает, что мы можем подать в палату по разрешению споров заявление в отношении отпускных. У клуба нет понимания, сколько будет составлять итоговая задолженность перед Андреем, поэтому они и не платят.

Клуб предлагал выплатить бонусы за чемпионство и двойные премиальные за победы над «Спартаком» и «Локомотивом», если мы откажемся от претензий в отношении отпускных. Мы сказали, что клуб должен заплатить столько, сколько должен», – сообщил Смирнов.

  • Лунев перешел в «Байер» в июле из «Зенита» на правах свободного агента.
  • С тех пор он не провел ни одного матча.
  • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

Агент Лунева: «Если Андрей не будет играть за «Байер», встанет вопрос о смене клуба. Нет смысла протирать штаны»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Байер Лунев Андрей
Комментарии (8)
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portero
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Блямба
1637591874
Идёт Лунёв качается.. Пособие кончается.
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raritet
1637609239
Зачем тебе Лунев премиальные? Все равно ведь пропьешь.
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neveldomha
1637612745
Это хорошо, что Лунёв слился.
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Боров мясной
1637639860
отпускные посчитать не могут? почему не выплатили
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FCTB
1637684105
За, что им такое бабло платят?? Тоже мне трудяг нашли. ВСЕМ футболистам сделать потолок зарплат не более 100 тыс рублей в месяц. За плохую игру лишать премий. А вот такое бабло за что?? То же бл*ть нашли героев, трудяг.
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