Лунев обратится в палату по разрешению споров РФС. «Зенит» должен ему премиальные и отпускные

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о задолженностях перед игроком со стороны «Зенита» по премиальным и отпускным.

«Перед Андреем есть задолженность. Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом».

Помимо этого, есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным.

Мы поднимали этот вопрос перед «Зенитом», встречались с Максимом Погореловым (заместитель гендиректора по юридическому сопровождению – прим. «Бомбардира»), подготовленные нами отчеты смотреть не стали.

Клуб пока не заплатил бонусы, чуть ли не единственному, потому что понимает, что мы можем подать в палату по разрешению споров заявление в отношении отпускных. У клуба нет понимания, сколько будет составлять итоговая задолженность перед Андреем, поэтому они и не платят.

Клуб предлагал выплатить бонусы за чемпионство и двойные премиальные за победы над «Спартаком» и «Локомотивом», если мы откажемся от претензий в отношении отпускных. Мы сказали, что клуб должен заплатить столько, сколько должен», – сообщил Смирнов.

Лунев перешел в «Байер» в июле из «Зенита» на правах свободного агента.

С тех пор он не провел ни одного матча.

Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

Агент Лунева: «Если Андрей не будет играть за «Байер», встанет вопрос о смене клуба. Нет смысла протирать штаны»