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  • Агент Лунева: «Если Андрей не будет играть за «Байер», встанет вопрос о смене клуба. Нет смысла протирать штаны»

Агент Лунева: «Если Андрей не будет играть за «Байер», встанет вопрос о смене клуба. Нет смысла протирать штаны»

9 ноября 2021, 17:59
7

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, допустил уход своего клиента из немецкого клуба в связи с отсутствием игровой практики.

«Андрей имеет трудовой договор и выполняет обязанности как работник «Байера». Интерес от «Истанбула» есть, но мы не обсуждали условия с представителями или кем-то еще.

На данный момент у Андрея нет желания куда-то уходить, но это может и измениться через какое-то время. Надо обсуждать.

В декабре состоится разговор с руководством «Байера». Представителям турецкого клуба я сказал то же самое, что футболист имеет трудовой договор.

Всегда, когда человек не выходит на поле, появляется желание играть. Надо будет разговаривать о том, как «Байер» рассчитывает на Андрея, как его видят в команде. Есть ли смысл менять обстановку и так далее.

Я нахожусь в постоянном контакте с руководством клуба: в целом, Андреем довольны. Однако, это одна история, играть – совершенно другая. Выходить на поле хочется всегда.

Понятно, что он приходил в конкурентную среду, оказался в команде, где есть голкипер номер один, который еще и капитан. Необходимо иметь четкое понимание, что будет дальше.

Если ситуация не изменится, когда Андрей не играет, независимо от того, как будет выступать основной вратарь, наверняка встанет вопрос о смене клуба. Нет никакого смысла протирать штаны«, – сказал агент.

  • Лунев перешел в «Байер» в июле из «Зенита» на правах свободного агента.
  • С тех пор он не провел ни одного матча.
  • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
Комментарии (7)
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Блямба
1636470532
А немцам толковый технический координатор разве не нужен? Полезнаяж вещь..
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Вомбат
1636470843
Никаких "если" тут не было, нет и быть не может. В Байере у Лунева не было и нет шансов заиграть, и даже если Градецки получит травму, не факт что предпочтут именно Лунева. Там еще один такого же уровня вратарь на лавке. Однако Лунев сам выбрал. Зенит предлагал ему аренду, а Байеру предлагал денег за нее. Отказался не Байер, а именно Лунев. Значит его все устраивает.
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серега кашин
1636471535
нравиться ему жить в германии и получать зп сидя на лавке, а на жизнь сладкую он в зените заработал, и тогда зачем куда то переходить где пахать надо
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Бухбух
1636479704
Лунев проиграл конкуренцию финскому вратарю. В СССР такое бы назвали одним словом - позор.
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alp
1636483338
надо быть дебилом, чтобы не понимать, что едет лавку полировать...
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zigbert
1636549196
Да, видимо расчет оказался не совсем верным.
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