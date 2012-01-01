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    Агент Лунева: «Если Андрей не будет играть за «Байер», встанет вопрос о смене клуба. Нет смысла протирать штаны»

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, допустил уход своего клиента из немецкого клуба в связи с отсутствием игровой практики.

    «Андрей имеет трудовой договор и выполняет обязанности как работник «Байера». Интерес от «Истанбула» есть, но мы не обсуждали условия с представителями или кем-то еще.

    На данный момент у Андрея нет желания куда-то уходить, но это может и измениться через какое-то время. Надо обсуждать.

    В декабре состоится разговор с руководством «Байера». Представителям турецкого клуба я сказал то же самое, что футболист имеет трудовой договор.

    Всегда, когда человек не выходит на поле, появляется желание играть. Надо будет разговаривать о том, как «Байер» рассчитывает на Андрея, как его видят в команде. Есть ли смысл менять обстановку и так далее.

    Я нахожусь в постоянном контакте с руководством клуба: в целом, Андреем довольны. Однако, это одна история, играть – совершенно другая. Выходить на поле хочется всегда.

    Понятно, что он приходил в конкурентную среду, оказался в команде, где есть голкипер номер один, который еще и капитан. Необходимо иметь четкое понимание, что будет дальше.

    Если ситуация не изменится, когда Андрей не играет, независимо от того, как будет выступать основной вратарь, наверняка встанет вопрос о смене клуба. Нет никакого смысла протирать штаны«, – сказал агент.

    • Лунев перешел в «Байер» в июле из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С тех пор он не провел ни одного матча.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      FENIX-SL 35 минут назад

      потом поспорьте еще со мной в том что РПЛ не болото

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6575

      серега кашин 1 час назад

      нравиться ему жить в германии и получать зп сидя на лавке, а на жизнь сладкую он в зените заработал, и тогда зачем куда то переходить где пахать надо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10214

      Вомбат 1 час назад

      Никаких "если" тут не было, нет и быть не может. В Байере у Лунева не было и нет шансов заиграть, и даже если Градецки получит травму, не факт что предпочтут именно Лунева. Там еще один такого же уровня вратарь на лавке. Однако Лунев сам выбрал. Зенит предлагал ему аренду, а Байеру предлагал денег за нее. Отказался не Байер, а именно Лунев. Значит его все устраивает.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1945

      Блямба 1 час назад

      А немцам толковый технический координатор разве не нужен?
      Полезнаяж вещь..

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