Агент Лунева: «Если Андрей не будет играть за «Байер», встанет вопрос о смене клуба. Нет смысла протирать штаны»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, допустил уход своего клиента из немецкого клуба в связи с отсутствием игровой практики.
«Андрей имеет трудовой договор и выполняет обязанности как работник «Байера». Интерес от «Истанбула» есть, но мы не обсуждали условия с представителями или кем-то еще.
На данный момент у Андрея нет желания куда-то уходить, но это может и измениться через какое-то время. Надо обсуждать.
В декабре состоится разговор с руководством «Байера». Представителям турецкого клуба я сказал то же самое, что футболист имеет трудовой договор.
Всегда, когда человек не выходит на поле, появляется желание играть. Надо будет разговаривать о том, как «Байер» рассчитывает на Андрея, как его видят в команде. Есть ли смысл менять обстановку и так далее.
Я нахожусь в постоянном контакте с руководством клуба: в целом, Андреем довольны. Однако, это одна история, играть – совершенно другая. Выходить на поле хочется всегда.
Понятно, что он приходил в конкурентную среду, оказался в команде, где есть голкипер номер один, который еще и капитан. Необходимо иметь четкое понимание, что будет дальше.
Если ситуация не изменится, когда Андрей не играет, независимо от того, как будет выступать основной вратарь, наверняка встанет вопрос о смене клуба. Нет никакого смысла протирать штаны«, – сказал агент.
- Лунев перешел в «Байер» в июле из «Зенита» на правах свободного агента.
- С тех пор он не провел ни одного матча.
- Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.