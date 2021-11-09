Агент Лунева: «Если Андрей не будет играть за «Байер», встанет вопрос о смене клуба. Нет смысла протирать штаны»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, допустил уход своего клиента из немецкого клуба в связи с отсутствием игровой практики.

«Андрей имеет трудовой договор и выполняет обязанности как работник «Байера». Интерес от «Истанбула» есть, но мы не обсуждали условия с представителями или кем-то еще.

На данный момент у Андрея нет желания куда-то уходить, но это может и измениться через какое-то время. Надо обсуждать.

В декабре состоится разговор с руководством «Байера». Представителям турецкого клуба я сказал то же самое, что футболист имеет трудовой договор.

Всегда, когда человек не выходит на поле, появляется желание играть. Надо будет разговаривать о том, как «Байер» рассчитывает на Андрея, как его видят в команде. Есть ли смысл менять обстановку и так далее.

Я нахожусь в постоянном контакте с руководством клуба: в целом, Андреем довольны. Однако, это одна история, играть – совершенно другая. Выходить на поле хочется всегда.

Понятно, что он приходил в конкурентную среду, оказался в команде, где есть голкипер номер один, который еще и капитан. Необходимо иметь четкое понимание, что будет дальше.

Если ситуация не изменится, когда Андрей не играет, независимо от того, как будет выступать основной вратарь, наверняка встанет вопрос о смене клуба. Нет никакого смысла протирать штаны«, – сказал агент.