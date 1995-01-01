«Зенит» должен Луневу около 50 миллионов рублей

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, назвал размер долга «Зенита» перед его клиентом.

По его словам, петербургский клуб должен заплатить около 50 миллионов рублей.

«Зенит» не рассчитался с 30-летним голкипером по премиальным и отпускным.