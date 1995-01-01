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    «Зенит» должен Луневу около 50 миллионов рублей

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, назвал размер долга «Зенита» перед его клиентом.

    По его словам, петербургский клуб должен заплатить около 50 миллионов рублей.

    «Зенит» не рассчитался с 30-летним голкипером по премиальным и отпускным.

    • Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента.
    • С тех пор он не провел ни одного матча.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Ютуб-канал «Рашен Football»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9719

      Fusballer 1 час назад

      Зенит должен выплатить долг! А то не доедает Андрюша.

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