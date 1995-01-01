«Зенит» должен Луневу около 50 миллионов рублей

Зенит должен выплатить долг! А то не доедает Андрюша.
Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, назвал размер долга «Зенита» перед его клиентом.
По его словам, петербургский клуб должен заплатить около 50 миллионов рублей.
«Зенит» не рассчитался с 30-летним голкипером по премиальным и отпускным.
- Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента.
- С тех пор он не провел ни одного матча.
- Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.
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