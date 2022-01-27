Экс-игрок «Шахтера» Левандовски может войти в штаб Шевченко в сборной Польши

Бывшего полузащитника «Шахтера» Мариуша Левандовски могут пригласить в сборную Польши.
Ожидается, что 42-летний специалист войдет в тренерский штаб национальной команды, если ее возглавит Андрей Шевченко.
- Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
- Команды встретятся 24 марта в Москве.
- Зарплата Шевченко в польской сборной должна составить 2,5 миллиона евро в год.
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Источник: твиттер Романа Колтона