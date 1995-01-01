Экс-игрок «Шахтера» Левандовски может войти в штаб Шевченко в сборной Польши

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    Источник: твиттер Романа Колтона

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6325

      BarStep 39 минут назад

      Символично..

      Квалотбор по фамилии проводил А. ШевченкО))

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