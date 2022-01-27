Экс-игрок «Шахтера» Левандовски может войти в штаб Шевченко в сборной Польши

Бывшего полузащитника «Шахтера» Мариуша Левандовски могут пригласить в сборную Польши.

Ожидается, что 42-летний специалист войдет в тренерский штаб национальной команды, если ее возглавит Андрей Шевченко.

Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.

Команды встретятся 24 марта в Москве.

Зарплата Шевченко в польской сборной должна составить 2,5 миллиона евро в год.

«Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ