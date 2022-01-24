Шевченко согласился возглавить сборную Польши (vZbirna)

Андрей Шевченко станет главным тренером сборной Польши.

Стороны согласовали все условия контракта, и в скором времени о назначении объявят официально.

Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год. Ее будут платить совместно Польский футбольный союз и спонсоры.

Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.

Команды встретятся 24 марта в Москве.

15 января Шевченко уволили из «Дженоа».

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