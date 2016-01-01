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    Шевченко согласился возглавить сборную Польши (vZbirna)

    Андрей Шевченко станет главным тренером сборной Польши.

    Стороны согласовали все условия контракта, и в скором времени о назначении объявят официально.

    Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год. Ее будут платить совместно Польский футбольный союз и спонсоры.

    • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
    • Команды встретятся 24 марта в Москве.
    • 15 января Шевченко уволили из «Дженоа».

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    Источник: телеграм-канал vZbirna

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1491

      СуперПАВ9 7 минут назад

      Предатель

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57073

      portero 2 часа назад

      Чи зрада чи перемога???
      Карпин счастлив, теперь главная задача выбрать воротчика чтоб из ворот не убегал при пробитии штрафных...

      1
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      ...
      Рейтинг: +10382

      playsh > portero 32 минуты назад

      ...эх,Филимон,весь отбор обосрал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5391

      Давид59 2 часа назад

      Если это так, то прекрасный повод для реванша. Шевченко уже один раз выкинул Россию из отбора ЧЕ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10382

      playsh > Давид59 34 минуты назад

      Вообще-то Филимонов выкинул,а не Шева.Так-скать,несчастный случай,бывает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4194

      neim 3 часа назад

      ... "15 января Шевченко уволили из «Дженоа»" ...
      А 25 марта уволят из сборной Польши ? )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +323

      v.v.navashinsky > neim 3 часа назад

      Зато в Москве побывает,по Красной площади погуляет.Украинские националисты наверное на говно изойдут все.

      5
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      ...
      Рейтинг: +5072

      Виталий Орехов > v.v.navashinsky 2 часа назад

      А может, к тому времени, Украина уже будет в составе России... )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15777

      Garrincha58 3 часа назад

      наконец то теперь Карпин узнает как и против кого играть, а то бедный маялся не знал какую тактику придумать

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7581

      piligrim1986 3 часа назад

      у поляков настолько все печально?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2538

      FRZZ 3 часа назад

      Становится интересно учитывая стыка.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27958

      silver29 4 часа назад

      Плохой выбор Шевченко, зная непростые отношения с пшеками они выльют на него не один ушат грязи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11516

      Fusballer 4 часа назад

      А Миранчук перейдёт вслед за Шевой?

      1
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      Рейтинг: +236

      бочаров 4 часа назад

      Шева отбитый на голову или бабла хочет срубить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4194

      neim > бочаров 3 часа назад

      Бабла все хотят, и Шева не исключение, только аппетиты у всех разные. Кому щи пустые, а кому и жемчуг мелкий !

      3
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      Рейтинг: +57073

      portero > бочаров 3 часа назад

      2.5 ляма на дороге не валяются, плюс от контракта зависит, может до стыков доработает, а получит за год...

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