Шевченко согласился возглавить сборную Польши (vZbirna)

Андрей Шевченко станет главным тренером сборной Польши.
Стороны согласовали все условия контракта, и в скором времени о назначении объявят официально.
Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год. Ее будут платить совместно Польский футбольный союз и спонсоры.
- Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
- Команды встретятся 24 марта в Москве.
- 15 января Шевченко уволили из «Дженоа».
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Источник: телеграм-канал vZbirna