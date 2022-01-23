Петржела: «Зенит» ошибся, не продав Азмуна летом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение о переходе Сердара Азмуна в «Байер».
«Неужели «Зенит» действительно не знал, что Азмун ведет переговоры с другим клубом? Это несерьезно для такого игрока, как Сердар. У него же есть агент… Почему он ничего не сказал?
У игроков, которые уже решили уйти из своего клуба, обычно падает мотивация. Азмун уже решил, где продолжит свою карьеру – это проблема для «Зенита». Если «Зенит» отправит Азмуна в дубль, это ничего не решит, потому что он еще может принести пользу. Такому качественному футболисту лучше играть.
В «Зените» же знали, что у Сердара истекает контракт. Почему теперь руководство злится? Это ошибка не только Азмуна, но и «Зенита», что не продали его летом», – сказал Петржела.
- Азмун перейдет в «Байер» в конце сезона.
- Он уйдет из «Зенита» бесплатно, так как у него истечет контракт летом.
- Сообщалось, что петербургский клуб может оштрафовать игрока и отправить в дубль.
«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»
Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду
На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах