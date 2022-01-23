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    Петржела: «Зенит» ошибся, не продав Азмуна летом»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение о переходе Сердара Азмуна в «Байер».

    «Неужели «Зенит» действительно не знал, что Азмун ведет переговоры с другим клубом? Это несерьезно для такого игрока, как Сердар. У него же есть агент… Почему он ничего не сказал?

    У игроков, которые уже решили уйти из своего клуба, обычно падает мотивация. Азмун уже решил, где продолжит свою карьеру – это проблема для «Зенита». Если «Зенит» отправит Азмуна в дубль, это ничего не решит, потому что он еще может принести пользу. Такому качественному футболисту лучше играть.

    В «Зените» же знали, что у Сердара истекает контракт. Почему теперь руководство злится? Это ошибка не только Азмуна, но и «Зенита», что не продали его летом», – сказал Петржела.

    • Азмун перейдет в «Байер» в конце сезона.
    • Он уйдет из «Зенита» бесплатно, так как у него истечет контракт летом.
    • Сообщалось, что петербургский клуб может оштрафовать игрока и отправить в дубль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.01.2022 16:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2204

      Бриг 4 часа назад

      Все вопросы к Медведеву. Ущерб от его "менеджмента" - несколько миллионов долларов! В какой компании держали бы такого сотрудника?

      0
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      Рейтинг: +14963

      Persona_non_Grata > Бриг 2 часа назад

      Да кто их в Зените считает - денежки то не свои , а народные (((

      0
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      Рейтинг: +1809

      DMитрий 6 часов назад

      Властимил, ошибся ты, когда в Питере всё поставил на красное.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      PAREVG. 7 часов назад

      Азмуна надо продать сейчас, хоть за миллион, хоть за 500000.
      Играть толком он не будет, мотивации нет, а риск получить травму есть.
      И какой тогда смысл платить ему по контракту еще пол года?

      1
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      Рейтинг: +1369

      Тазит 7 часов назад

      Петржела: Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

      0
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      Рейтинг: +15772

      Garrincha58 8 часов назад

      я давно говорил в Зените нет профессионалов в менеджменте клуба одни дилетанты

      1
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      Рейтинг: +13191

      Cleaner 9 часов назад

      У Зенита в кармане весь бюджет Газпрома. Зачем Зениту крохи за какого то там Азмуна?

      1
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      Рейтинг: +4389

      _Marqella_ > Cleaner 8 часов назад

      Чего ты чушь пишешь,весь бюджет...не пиши глупости...

      4
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      Рейтинг: +420

      Узб@гоеный 9 часов назад

      Не хватает Зениту профессионалов, таких как Сарсания. Земля ему пухом. Медведева гнать ссаными тряпками из Зенита обратно в хоккей.

      4
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      Рейтинг: +317

      v.v.navashinsky > Узб@гоеный 8 часов назад

      В "Зените" сейчас вообще нет профессионалов,одни любители.Гнать Медведева пинками.Бестолковый и безмозглый руководитель.Из хоккея его пнули,гоните и из футбола,пусть попробует себя в баскетболе.

      2
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      Рейтинг: +20325

      JTherry > v.v.navashinsky 4 часа назад

      что плохого сделали тебе баскетболисты..?)

      2
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