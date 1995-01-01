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    Талалаев: «У России очень мало шансов пройти Польшу. Единственный путь – собрать игроков на три недели, как перед большим турниром»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев не верит в сборную России в стыковом матче за место на ЧМ-2022 против Польши. В эфире телеканала «Россия 24» он предложил собрать футболистов на трехнедельный сбор.

    – Откровенно? По мне, очень мало шансов.

    – Серьезно?

    – Абсолютно. Если кто-то скажет эту правду... Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли.

    У Польши футболисты, которые играют в тех чемпионатах, которые будут продолжатся. У нас будет перерыв.

    – К вопросу об интенсивности.

    – Об интенсивности футбола. Как бы мы ни тренировались. Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла – это надо собрать недели на три всех наших игроков, которых считает Валерий Георгиевич Карпин, посадить в тот режим, в котором они сидят перед большими турнирами...

    • Матч Россия – Польша состоится в «Лужниках» 24 марта.
    • Победитель матча сыграет в финальном стыке с Швецией или Чехией (на своем поле).
    • Россия и Польша между собой играют только вничью.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +26272

      Боцман59rus 52 минуты назад

      _еще один специалист- теоретик. Будет день, будет пища, занимайся своей командой, советчиков у сборной и без тебя вагон с тележкой>)))

      0
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      Рейтинг: +23365

      vladimir-7 56 минут назад

      Главное – настоящего главного тренера сборной найти.

      1
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      Рейтинг: +897

      zlobny_zenitos > vladimir-7 24 минуты назад

      Как в ролике Comedy под названием "Буратины и папа Карпин".
      Цитата:
      - "Мудрая черепаха Жирков, скажи, а где нам искать защитников?".
      - "Там за картиной с очагом".
      - "Так там же Италия?!".
      - "Вот там и ищите..." :):):)
      Где б нам этого тренера найти. Нет сейчас нормальных тренеров в новом поколении, по моему мнению. А старики не пойдут...не потянут уже... Лобановского бы, тогда бы как в 1988 было :)

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      Рейтинг: +13250

      Hektor 84 58 минут назад

      Еще один халдей несущий бред

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      Рейтинг: +8823

      Alekxei Z. 1 час назад

      Да не надо паники . Чем Польша сильнее нас ? На Евро выглядела даже хуже. Левандовский ? Отличный голеадор, только вот забивать в Баварии и в сборной Польше , как говорят в Одессе, большая разница.
      Не надо бздеть !!! Соперник по силам , игра на три результата.

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      Рейтинг: +897

      zlobny_zenitos > Alekxei Z. 30 минут назад

      Да паники нет. Тут как в "Белом солнце пустыни"... "За державу обидно". Словакия, Словения тоже ничем нас не лучше...а как скрипело все, когда играли...Отскочили по сути. Поляки по футбольному злее. И тот же Роберт, из полумомента воткнет, а Заболотный наш куда-нибудь пульнет из 100% момента... Нет паники, веры все меньше становится, я бы так сказал. Особенно после высказываний В.Г.К. о том, что бы денег подкинули...Печально.

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      Рейтинг: +8823

      Alekxei Z. > zlobny_zenitos 23 минуты назад

      Успокойтесь уже. Роберт только в Бундеслиги втыкает, что-то на Евро его никто не видел.

      0
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      Рейтинг: +897

      zlobny_zenitos > Alekxei Z. 6 минут назад

      Поживем увидим) Удача кармически должна быть на нашей стороне.

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      Рейтинг: +10984

      Fusballer 1 час назад

      Правильно! Надо все туры перед стыками отменить. А если на ЧМ попадут, то и РПЛ отменить и усиленно готовиться.

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      Рейтинг: +897

      zlobny_zenitos > Fusballer 28 минут назад

      Отменить в России футбол? Вообще? :):):) Мы же сдохнем от тоски...)))) Какой никакой, а он есть)))

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