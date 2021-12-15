Талалаев: «У России очень мало шансов пройти Польшу. Единственный путь – собрать игроков на три недели, как перед большим турниром»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев не верит в сборную России в стыковом матче за место на ЧМ-2022 против Польши. В эфире телеканала «Россия 24» он предложил собрать футболистов на трехнедельный сбор.

– Откровенно? По мне, очень мало шансов.

– Серьезно?

– Абсолютно. Если кто-то скажет эту правду... Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли.

У Польши футболисты, которые играют в тех чемпионатах, которые будут продолжатся. У нас будет перерыв.

– К вопросу об интенсивности.

– Об интенсивности футбола. Как бы мы ни тренировались. Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла – это надо собрать недели на три всех наших игроков, которых считает Валерий Георгиевич Карпин, посадить в тот режим, в котором они сидят перед большими турнирами...