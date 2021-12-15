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  • Талалаев: «У России очень мало шансов пройти Польшу. Единственный путь – собрать игроков на три недели, как перед большим турниром»

Талалаев: «У России очень мало шансов пройти Польшу. Единственный путь – собрать игроков на три недели, как перед большим турниром»

15 декабря 2021, 08:27
16

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев не верит в сборную России в стыковом матче за место на ЧМ-2022 против Польши. В эфире телеканала «Россия 24» он предложил собрать футболистов на трехнедельный сбор.

– Откровенно? По мне, очень мало шансов.

– Серьезно?

– Абсолютно. Если кто-то скажет эту правду... Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли.

У Польши футболисты, которые играют в тех чемпионатах, которые будут продолжатся. У нас будет перерыв.

– К вопросу об интенсивности.

– Об интенсивности футбола. Как бы мы ни тренировались. Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла – это надо собрать недели на три всех наших игроков, которых считает Валерий Георгиевич Карпин, посадить в тот режим, в котором они сидят перед большими турнирами...

  • Матч Россия – Польша состоится в «Лужниках» 24 марта.
  • Победитель матча сыграет в финальном стыке с Швецией или Чехией (на своем поле).
  • Россия и Польша между собой играют только вничью.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ахмат Россия Польша Талалаев Андрей
Комментарии (16)
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Fusballer
1639547202
Правильно! Надо все туры перед стыками отменить. А если на ЧМ попадут, то и РПЛ отменить и усиленно готовиться.
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Hektor 84
1639548829
Еще один халдей несущий бред
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vladimir-7
1639548964
Главное – настоящего главного тренера сборной найти.
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Боцман59rus
1639549205
_еще один специалист- теоретик. Будет день, будет пища, занимайся своей командой, советчиков у сборной и без тебя вагон с тележкой>)))
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Atom2020
1639552805
Тралалай какой-то "единственный путь" нарисовал в своих фантазиях ... Деревьям и три месяца интенсивных тренировок не помогут.
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Кнут Юхансон
1639554232
Метит сборную тренировать, потом скажет "я же говорил"
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Garrincha58
1639554565
единственный путь это собрать всех сборников играющих в РПЛ в одну команду дать название "Россия" заключить с ними контракт на два три года и пусть играют в РПЛ как отдельная команда может тогда они сыграются будет даже интересно такие матчи как Зенит - Россия или Россия - Спартак пусть базируются в Москве в Лужниках это будет эксперимент где такого никогда ещё не было
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jek718875
1639563394
Хоть на три месяца, надежды мало
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FanatSerj
1639565627
Идея интересная, но не выполнимая, так что кто там следующий за Карпиным ?))) Может всё же сейчас до кого то дойдет, что проблема не в тренерах ))) Ну и с ожиданиями надо точно подутихомирится, а то странно ждать чтобы сборная обыгрывала ТОП сборные уровня той же Бельгии, без чуда, наподобие того что Спартак показывал в этом году в ЛЕ.
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