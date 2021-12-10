Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Определились 24 команды, которые в следующем году сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Жеребьевка матчей на вылет состоится в понедельник, 13 декабря, в 15:00 мск.

В 1/8 финала ЛЕ примут участие «Лион», «Монако», «Галатасарай», «Байер», «Спартак», «Айнтрахт», «Црвена Звезда» и «Вест Хэм».

В 1/16 финала турнира встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов.

К первой категории относятся «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис» и загребское «Динамо».

Ко второй – «РБ Лейпциг», «Порту», дортмундская «Боруссия», «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севилья» и «Зенит».