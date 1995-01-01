Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

    Определились 24 команды, которые в следующем году сыграют в плей-офф Лиги Европы.

    Жеребьевка матчей на вылет состоится в понедельник, 13 декабря, в 15:00 мск.

    В 1/8 финала ЛЕ примут участие «Лион», «Монако», «Галатасарай», «Байер», «Спартак», «Айнтрахт», «Црвена Звезда» и «Вест Хэм».

    В 1/16 финала турнира встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов.

    К первой категории относятся «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис» и загребское «Динамо».

    Ко второй – «РБ Лейпциг», «Порту», дортмундская «Боруссия», «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севилья» и «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +491

      Vitaga 8 минут назад

      Зениту достается Наполи и он вылетает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2883

      Klaido 1 час назад

      иными словами, Зениту еще надо пройти 1/16 финала....
      удачи тогда Зениту в 1/16 и легкой жеребьевки (Динамо Загреб, например)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91923
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru