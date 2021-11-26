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    Экс-тренер Польши Энгель: «Мы хотели, чтобы нам досталась Россия. Нам очень повезло»

    Бывший тренер сборной Польши Ежи Энгель доволен жребием полуфинала стыковых матчей за место на чемпионате мира-2022. Поляки встретятся с Россией.

    «Мы получили желаемое. Россия нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас.

    Россия в стадии перестройки. В полуфинале нам очень повезло», – сказал Энгель.

    • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
    • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
    • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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    Источник: Polsat Sport

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3275

      Axe111 52 минуты назад

      К сожалению легчайшая для Польши

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      Рейтинг: +2583

      Валерий2705 1 час назад

      Просто и не прикрыто о.б.о.с.с.а.л нашу сборную. Вроде обидно, а по факту из первой корзины это шикарный подарок.

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      Рейтинг: +248

      Вот оно чё Михалыч > Валерий2705 1 час назад

      Хто кому подарок ?

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      Рейтинг: +9551

      alp 2 часа назад

      столько денег в россии а футбола нет... либо воруют либо тупые ишаки там сидят...

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      Рейтинг: +248

      Вот оно чё Михалыч > alp 1 час назад

      Эта ж Расея ))) А ты чо хател ? Порядок как в Германии, богатство как в Швейцарии ? Наивный деревяный буратина )))

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      Рейтинг: +9551

      alp > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      О, б л я, европеец вылез из задницы )))

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      Рейтинг: +248

      Вот оно чё Михалыч > alp 1 час назад

      Ну а шо делать то ? В Расее либо воруют либо тупые ишаки там сидят....Ты сам это сказал Жорж из Подзадудунайска )))
      Свободен...

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