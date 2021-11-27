Экс-тренер Польши Энгель: «Мы хотели, чтобы нам досталась Россия. Нам очень повезло»

Бывший тренер сборной Польши Ежи Энгель доволен жребием полуфинала стыковых матчей за место на чемпионате мира-2022. Поляки встретятся с Россией.

«Мы получили желаемое. Россия нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас.

Россия в стадии перестройки. В полуфинале нам очень повезло», – сказал Энгель.

Матч Россия – Польша состоится 24 марта.

Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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