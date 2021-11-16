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  • Тренер сборной Португалии Сантуш: «Не хочется встречаться в стыках с Россией»

Тренер сборной Португалии Сантуш: «Не хочется встречаться в стыках с Россией»

16 ноября 2021, 07:55
20

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал о диалоге с главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.

«Кстати, португальцы тоже не горят желанием попасть в марте на нас. В понедельник связался с главным тренером чемпионов Европы-2016 Фернанду Сантушем.

Именно он в свое время настаивал на моем переходе из «Ромы» в «Порту», а потом его во главе «драконов» сменил Жозе Моуринью.

Написал Фернанду: «Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но все равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира».

Сантуш ответил: «Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха», – написал Аленичев.

  • В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.
  • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
  • Жеребьевка стыков запланирована на 26 ноября.

Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Португалия Сантуш Ренату Аленичев Дмитрий
Комментарии (20)
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Из Твери Леха
1637038897
А если на Россию попадет, Алень тоже будет верить в Португалию?
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vladimir-7
1637040260
Два бывших футболиста обменялись любезностями
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Из Твери Леха
1637040302
С Италией и Португалией мы точно не сыграем в первом матче.
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111ax
1637042308
если Португалия попадет на Россию в стыках, то пусть Португалия и выиграет. Если Португалия не попадет на ЧМ, то весь мир потеряет много интересных матчей да еще и главную звезду современности. А если не попадет на ЧМ Россия, то мы сэкономим много нервов, не увидим столько тошнилова и не будем в очередной раз, хоть и ожидаемо, но как всегда разочарованы и подавлены.
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КаДеС
1637042986
Если кто не понял контекст, то он говорит о том, что из-за хороших отношений с Аленичевым не хочет попадать на нашу сборную, чтоб обе оказались на ЧМ, а не потому что боится Россию.
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Fusballer
1637043261
С Россией все боятся встретиться. Забиваем своим, чтобы чужие боялись!
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oyabun
1637046448
Бояться некого. Шансы пройти стыки стремятся к нулю.
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Форвард 79
1637050593
Это всего лиш политкоректность и не более того. Он имел ввиду, что не хочет огорчать в марте Аленичева и его соотечественников и желает нам так же прохода на ЧМ
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Dr.Metal
1637061697
Лукавит,сейчас любая сборная мечтает попасть на Россию
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zlobny_zenitos
1637075288
Кудряшов всех запугал)))
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