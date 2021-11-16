Тренер сборной Португалии Сантуш: «Не хочется встречаться в стыках с Россией»

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал о диалоге с главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.

«Кстати, португальцы тоже не горят желанием попасть в марте на нас. В понедельник связался с главным тренером чемпионов Европы-2016 Фернанду Сантушем.

Именно он в свое время настаивал на моем переходе из «Ромы» в «Порту», а потом его во главе «драконов» сменил Жозе Моуринью.

Написал Фернанду: «Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но все равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира».

Сантуш ответил: «Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха», – написал Аленичев.

В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.

поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах. Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Жеребьевка стыков запланирована на 26 ноября.

Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022