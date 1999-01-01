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    Тренер сборной Португалии Сантуш: «Не хочется встречаться в стыках с Россией»

    Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал о диалоге с главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем.

    «Кстати, португальцы тоже не горят желанием попасть в марте на нас. В понедельник связался с главным тренером чемпионов Европы-2016 Фернанду Сантушем.

    Именно он в свое время настаивал на моем переходе из «Ромы» в «Порту», а потом его во главе «драконов» сменил Жозе Моуринью.

    Написал Фернанду: «Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но все равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира».

    Сантуш ответил: «Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха», – написал Аленичев.

    • В марте команда Валерия Карпина поборется за выход на ЧМ в стыковых матчах.
    • Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.
    • Жеребьевка стыков запланирована на 26 ноября.

    Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2381

      FRZZ 14 минут назад

      Фернанду Сантуш просто пошутил, сделал вежливый комплимент, а тут уже все подумали, что Португалия боится играть с Россией.

      0
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      Рейтинг: +30473

      oyabun 20 минут назад

      Бояться некого. Шансы пройти стыки стремятся к нулю.

      0
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      Рейтинг: +9521

      Fusballer 1 час назад

      С Россией все боятся встретиться. Забиваем своим, чтобы чужие боялись!

      2
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      Рейтинг: +347

      КаДеС 1 час назад

      Если кто не понял контекст, то он говорит о том, что из-за хороших отношений с Аленичевым не хочет попадать на нашу сборную, чтоб обе оказались на ЧМ, а не потому что боится Россию.

      2
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      Рейтинг: +515

      111ax 1 час назад

      если Португалия попадет на Россию в стыках, то пусть Португалия и выиграет. Если Португалия не попадет на ЧМ, то весь мир потеряет много интересных матчей да еще и главную звезду современности. А если не попадет на ЧМ Россия, то мы сэкономим много нервов, не увидим столько тошнилова и не будем в очередной раз, хоть и ожидаемо, но как всегда разочарованы и подавлены.

      3
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      Рейтинг: +2166

      Блямба 1 час назад

      Зашквар?

      0
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      Рейтинг: +5588

      Из Твери Леха 2 часа назад

      С Италией и Португалией мы точно не сыграем в первом матче.

      1
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      Рейтинг: +22684

      vladimir-7 2 часа назад

      Два бывших футболиста обменялись любезностями

      2
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      Рейтинг: +26623

      silver29 2 часа назад

      Пусть не бояться, дрочера уже нет в сборной.

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      Рейтинг: +3614

      neveldomha > silver29 1 час назад

      Главный дрочер на сайте это ты.

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      Рейтинг: +1876

      Ziklop > silver29 18 минут назад

      ты без яиц Карпин сказал.

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      Рейтинг: +1145

      Frankfurt Am Main 2 часа назад

      юморист, рассмешил)))

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