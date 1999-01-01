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    Отбор ЧМ-2022. Дания проиграла Шотландии, Австрия и Израиль добыли домашние победы

    В десятом туре отбора ЧМ-2022 в группе F состоялись три заключительных матча.

    Победитель группы Дания потерпела поражение от финишировавшей на втором месте Шотландии. Датчане – на чемпионате мира, шотландцы – в стыках.

    Израиль на своем поле победил Фарерские острова в игре с пятью голами.

    Австрия разгромила Молдавию со счетом 4:1.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа F. 10-й тур

    Шотландия – Дания – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Суттар, 35; 2:0 – Адамс, 86.

    Израиль – Фарерские острова – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Даббур, 30 (с пенальти); 2:0 – Вайссман, 58; 2:1 – Ватнхамар, 62; 2:2 – Ольсен, 72; 3:2 – Перец, 75.

    Австрия – Молдавия – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Арнаутович, 4; 2:0 – Триммель, 22; Арнаутович, 55 (с пенальти); 3:1 – Николэеску, 60; 4:1 – Любичич, 83.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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