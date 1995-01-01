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    «Буде-Глимт»: «Хотим, чтобы Хайкин остался у нас еще на несколько лет»

    Норвежский «Буде-Глимт» не хотел бы отпускать вратаря сборной России Никиту Хайкина. Об этом сообщил генеральный директор клуба Фроде Томассен. К игроку есть интерес в АПЛ.

    – Пишут, что «Норвич», «Уотфорд» хотят Хайкина. В клуб поступали какие-то официальные предложения?

    – Честно говоря, до нас такие слухи даже не доходили. И у нас нет никаких предложений от зарубежных клубов. Никита работал во всю мощь в нашем клубе и у него просто потрясающие вратарские навыки. Вы и сами могли видеть его выдающееся выступление в Риме в матче против «Ромы». Это высочайший уровень. И мы рады за Никиту, что он получил вызов в национальную сборную, это также повышает престиж нашего клуба. Но он заслужил приглашение своей работой.

    – Но вы делали ему официальное предложение о продлении?

    – Поймите, у нас маленький клуб, в котором все тесно связаны друг с другом. Мы беседуем с нашими футболистами едва ли не в ежедневном режиме, обсуждаем разные вопросы, в том числе, их будущее, их планы. Мы хотели бы, что Никита остался еще на несколько лет. Но в футболе никогда нельзя загадывать.

    • В текущем сезоне голкипер провел 28 матчей за «Буде-Глимт» и пропустил 25 голов.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • Хайкин впервые вызван в сборную России.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +654

      kliker 39 секунд назад

      Хайкин - это второй российский игрок после Ротенберга, что благодаря папе играет из любви к футболу, а не к деньгам. Есть ещё игроки типа Роналду, которые улыбаются от радости во время игры, а не в жестоких оскалах, но за границей.

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      Рейтинг: +1120

      GreyDM 2 часа назад

      Главное, чтобы в наши "топы" не ехал, а то сгинет(

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