«Буде-Глимт»: «Хотим, чтобы Хайкин остался у нас еще на несколько лет»

Норвежский «Буде-Глимт» не хотел бы отпускать вратаря сборной России Никиту Хайкина. Об этом сообщил генеральный директор клуба Фроде Томассен. К игроку есть интерес в АПЛ.

– Пишут, что «Норвич», «Уотфорд» хотят Хайкина. В клуб поступали какие-то официальные предложения?

– Честно говоря, до нас такие слухи даже не доходили. И у нас нет никаких предложений от зарубежных клубов. Никита работал во всю мощь в нашем клубе и у него просто потрясающие вратарские навыки. Вы и сами могли видеть его выдающееся выступление в Риме в матче против «Ромы». Это высочайший уровень. И мы рады за Никиту, что он получил вызов в национальную сборную, это также повышает престиж нашего клуба. Но он заслужил приглашение своей работой.

– Но вы делали ему официальное предложение о продлении?

– Поймите, у нас маленький клуб, в котором все тесно связаны друг с другом. Мы беседуем с нашими футболистами едва ли не в ежедневном режиме, обсуждаем разные вопросы, в том числе, их будущее, их планы. Мы хотели бы, что Никита остался еще на несколько лет. Но в футболе никогда нельзя загадывать.