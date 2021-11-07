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  • «Буде-Глимт»: «Хотим, чтобы Хайкин остался у нас еще на несколько лет»

«Буде-Глимт»: «Хотим, чтобы Хайкин остался у нас еще на несколько лет»

7 ноября 2021, 13:11
2

Норвежский «Буде-Глимт» не хотел бы отпускать вратаря сборной России Никиту Хайкина. Об этом сообщил генеральный директор клуба Фроде Томассен. К игроку есть интерес в АПЛ.

– Пишут, что «Норвич», «Уотфорд» хотят Хайкина. В клуб поступали какие-то официальные предложения?

– Честно говоря, до нас такие слухи даже не доходили. И у нас нет никаких предложений от зарубежных клубов. Никита работал во всю мощь в нашем клубе и у него просто потрясающие вратарские навыки. Вы и сами могли видеть его выдающееся выступление в Риме в матче против «Ромы». Это высочайший уровень. И мы рады за Никиту, что он получил вызов в национальную сборную, это также повышает престиж нашего клуба. Но он заслужил приглашение своей работой.

– Но вы делали ему официальное предложение о продлении?

– Поймите, у нас маленький клуб, в котором все тесно связаны друг с другом. Мы беседуем с нашими футболистами едва ли не в ежедневном режиме, обсуждаем разные вопросы, в том числе, их будущее, их планы. Мы хотели бы, что Никита остался еще на несколько лет. Но в футболе никогда нельзя загадывать.

  • В текущем сезоне голкипер провел 28 матчей за «Буде-Глимт» и пропустил 25 голов.
  • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
  • Хайкин впервые вызван в сборную России.

Источник: «РБ-Спорт»
Норвегия. Элитсериен Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (2)
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GreyDM
1636280455
Главное, чтобы в наши "топы" не ехал, а то сгинет(
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kliker
1636290047
Хайкин - это второй российский игрок после Ротенберга, что благодаря папе играет из любви к футболу, а не к деньгам. Есть ещё игроки типа Роналду, которые улыбаются от радости во время игры, а не в жестоких оскалах, но за границей.
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