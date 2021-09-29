Экс-игрок «Тамбова» Тилль – автор первого люксембургского гола в группе Лиги чемпионов

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль накануне забил «Реалу» в матче группы Лиги чемпионов (2:1). Его мяч случился на 90-й минуте.

Бывший футболист «Тамбова» стал первым люксембуржцем, забившим в группе Лиги чемпионов.

«Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.

Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.

Следующий соперник – «Интер».

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