«Рассмеялся и ушел». Холанд отказался меняться майками с игроком сборной Гибралтара Чиполиной

Футболист сборной Гибралтара Рис Стач рассказал о случае, произошедшем между его партнером Роем Чиполиной и форвардом сборной Норвегии Эрлингом Холандом. Норвежец не проявил уважения к сопернику.
«В мартовском матче отбора ЧМ-2022 наш капитан Чиполина попросил у Холанда майку. Рой сказал: «Мой сын – твой огромный фанат. Давай поменяемся футболками». Холанд рассмеялся и ушел. Он может купить многое, но не красивые поступки», – сказал Стач.
- Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (130 миллионов евро).
- В сезоне Бундеслиги норвежец провел 4 матча, забил 5 голов, сделал 4 результативные передачи.
- Игрок поучаствовал в 69% голов «Боруссии» Д в сезоне Бундеслиги.
Источник: The Sun