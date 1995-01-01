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    «Рассмеялся и ушел». Холанд отказался меняться майками с игроком сборной Гибралтара Чиполиной

    Футболист сборной Гибралтара Рис Стач рассказал о случае, произошедшем между его партнером Роем Чиполиной и форвардом сборной Норвегии Эрлингом Холандом. Норвежец не проявил уважения к сопернику.

    «В мартовском матче отбора ЧМ-2022 наш капитан Чиполина попросил у Холанда майку. Рой сказал: «Мой сын – твой огромный фанат. Давай поменяемся футболками». Холанд рассмеялся и ушел. Он может купить многое, но не красивые поступки», – сказал Стач.

    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (130 миллионов евро).
    • В сезоне Бундеслиги норвежец провел 4 матча, забил 5 голов, сделал 4 результативные передачи.
    • Игрок поучаствовал в 69% голов «Боруссии» Д в сезоне Бундеслиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14

      Gasanov Хачик 4 минуты назад

      Он тёлка с касичкой на галаве а ни мужик. Пусть засунит в ачко сваю майку

      0
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      Рейтинг: +1750

      CSKA471 33 минуты назад

      Может не понял, может что-то перепутали, ненадо месить глину не поняв истину

      0
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    • ...
      Рейтинг: +439

      Filllllll 35 минут назад

      Может он просто Джанни Родари вспомнил? Я вот тоже улыбнулся с его фамилии

      0
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      Рейтинг: +284

      jek718875 43 минуты назад

      Молодец ХОЛАНД,(рассмеялся и ушел),а не врезал промеж рог

      1
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      Рейтинг: +6048

      vladik12 47 минут назад

      Ну и контрацептив он, значит.

      1
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