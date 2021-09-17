«Рассмеялся и ушел». Холанд отказался меняться майками с игроком сборной Гибралтара Чиполиной

Футболист сборной Гибралтара Рис Стач рассказал о случае, произошедшем между его партнером Роем Чиполиной и форвардом сборной Норвегии Эрлингом Холандом. Норвежец не проявил уважения к сопернику.

«В мартовском матче отбора ЧМ-2022 наш капитан Чиполина попросил у Холанда майку. Рой сказал: «Мой сын – твой огромный фанат. Давай поменяемся футболками». Холанд рассмеялся и ушел. Он может купить многое, но не красивые поступки», – сказал Стач.