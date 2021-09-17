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  • «Рассмеялся и ушел». Холанд отказался меняться майками с игроком сборной Гибралтара Чиполиной

«Рассмеялся и ушел». Холанд отказался меняться майками с игроком сборной Гибралтара Чиполиной

17 сентября 2021, 19:55
31

Футболист сборной Гибралтара Рис Стач рассказал о случае, произошедшем между его партнером Роем Чиполиной и форвардом сборной Норвегии Эрлингом Холандом. Норвежец не проявил уважения к сопернику.

«В мартовском матче отбора ЧМ-2022 наш капитан Чиполина попросил у Холанда майку. Рой сказал: «Мой сын – твой огромный фанат. Давай поменяемся футболками». Холанд рассмеялся и ушел. Он может купить многое, но не красивые поступки», – сказал Стач.

  • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (130 миллионов евро).
  • В сезоне Бундеслиги норвежец провел 4 матча, забил 5 голов, сделал 4 результативные передачи.
  • Игрок поучаствовал в 69% голов «Боруссии» Д в сезоне Бундеслиги.

Источник: The Sun
Норвегия. Элитсериен Отборочные матчи к ЧМ. Европа Гибралтар Норвегия Боруссия Д Чиполина Рой Холанд Эрлинг Стач Рис
Комментарии (31)
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vladik12
1631897910
Ну и контрацептив он, значит.
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Damir07
1631901261
Это не красиво и этот поступок его ни к чему не приведёт такие как он заканчивают карьеру как балотелли про него тоже самое говорили прочили но в итого посмотрите даже 30 нету он ни кому не нужен
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KOLBIS
1631902491
Ну не понять он не мог,что надо махнуться,а про сына может не понял,а может по регламенту махнуться можно только с Роналду и Месси...Ну и самое невероятное,что он подумал рано еще,не такая уж я звезда)))...
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BarStep
1631903455
Нужно смотреть его рекламный контракт.. Скорее всего там эти ограничения прописаны..
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AZ
1631904025
Возможно он не понял, что он сказал... А если сделал это, поняв слова гибралтарца, то это огромный хейт Холанду
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Plyash
1631904165
Не похоже что-то на Холанда.Скорее всего не понял Чиполину.На каком языке воркуют в Гиблартаре?
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BRO_football
1631905528
Скорее всего Холанд не сможет купить себе вторую майку, поэтому и не отдал. Но всё равно поступок некрасивый, пусть даже и Гибралтар, пусть даже и проиграли они 5:1.
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Dominator777
1631907954
Может быть, когда Холанд немного повзрослеет (и поумнеет), то станет поступать также, как и Криштиану...
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inzek
1631912061
недавно вышел в "пятерочку " за хлебом. стоит бомж, похожий на Рамоса с бородой. я тоже ему сигарету не дал, не было, и что?????
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Vitaga
1632145613
Холанд поймал звезду... поступок некрасивый.
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