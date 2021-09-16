Лига Европы. «Лестер» упустил победу над «Наполи», «Монако» благодаря ассисту Головина обыграл «Штурм» и другие результаты

Завершились еще семь матчей первого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа A. 1-й тур
Брондбю (Дания) – Спарта (Чехия) – 0:0 (0:0)
Рейнджерс (Шотландия) – Лион (Франция) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Экамби, 23; 0:2 – Тавернье, 55 (в свои ворота).
Лига Европы. Группа B. 1-й тур
Монако (Франция) – Штурм (Австрия) – 1:0 (0:0)
Гол: Дьятта, 66.
ПСВ (Нидерланды) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Гетце, 32; 1:1 – Янузай, 34; 1:2 – Исак, 39; 2:2 – Гакпо, 54.
Лига Европы. Группа C. 1-й тур
Лестер (Англия) – Наполи (Италия) – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Перес, 9; 2:0 – Барнс, 64; 2:1 – Осимхен, 69; 2:2 – Осимхен, 87.
Удаление: Ндиди, 90+3 – нет.
Лига Европы. Группа D. 1-й тур
Айнтрахт (Германия) – Фенербахче (Турция) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Озил, 10; 1:1 – Ламмерс, 41.
Олимпиакос (Греция) – Антверпен (Бельгия) – 2:1 (0:0)
Голы: Эль-Араби, 52; 1:1 – Саматта, 75; 2:1 – Рябчук, 87.
Удаление: нет – Батай, 90+1.