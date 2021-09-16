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Брондбю - Спарта

16.09.2021, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 1 тур Брондбю - Спарта
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лион 6 5 1 0 16:5 +11 16
2. Рейнджерс 6 2 2 2 6:5 +1 8
3. Спарта 6 2 1 3 6:9 -3 7
4. Брондбю 6 0 2 4 2:11 -9 2
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