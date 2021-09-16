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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брондбю - Спарта
Брондбю - Спарта: обзор матча 16 сентября 2021
Брондбю
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Спарта
90'
Замена
В. Дрчал
️️️️
М. Сачек
Желтая карточка
А. Павлович
85'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
К. Менса
85'
Замена
А. Павлович
️️️️
С. Хедлунд
75'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
С. Ростед
75'
Замена
М. Дивкович
️️️️
М. Уре
69'
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Слимане
69'
64'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Л. Гараслин
60'
Желтая карточка
О. Челустка
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Соучек
Желтая карточка
С. Ростед
45'
+2
38'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
М. Полидар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
10
Филип Соучек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
12
Кристиан Каппис
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
17
Матиас Греве
АП
31
Ягвир Сингх
ЦФ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Спарта
40
Франтишек Котек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
3-2-3-2
1
Хермансен
24
Ростед
2
Максе
5
Тшиемб
5
Брус
14
Менса
25
Френдруп
5
Радошевич
20
Слимане
15
Хедлунд
17
Уре
3-2-3-1-1
1
Ницэ
33
Челустка
17
Ганцко
21
Полидар
61
Сачек
28
Виснер
10
Соучек
8
Павелка
10
Пешек
17
Гараслин
10
Гложек
14
Менса
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
14
Менса
20
Слимане
12
Каппис
12
Каппис
20
Слимане
24
Ростед
8
Беркеейет
8
Беркеейет
24
Ростед
17
Уре
24
Дивкович
24
Дивкович
17
Уре
15
Хедлунд
20
Павлович
20
Павлович
15
Хедлунд
21
Полидар
32
Виндхейм
32
Виндхейм
21
Полидар
61
Сачек
17
Дрчал
17
Дрчал
61
Сачек
17
Гараслин
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
17
Гараслин
Остались в запасе
Брондбю
Спарта
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
40
Франтишек Котек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦФ
Остались в запасе
40
Франтишек Котек
ВР
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Брондбю - Спарта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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