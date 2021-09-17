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Лестер - Наполи

16.09.2021, Четверг, 22:00 мск Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1 тур Лестер - Наполи
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 6 3 1 2 10:9 +1 10
2. Наполи 6 3 1 2 15:10 +5 10
3. Лестер 6 2 2 2 12:11 +1 8
4. Легия 6 2 0 4 4:11 -7 6
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