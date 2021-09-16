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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лестер - Наполи
Лестер - Наполи: обзор матча 16 сентября 2021
Лестер
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
9'
А. Перес
64'
Х. Барнс
69'
В. Осимхен
87'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Наполи
90'
+5
Желтая карточка
А. Ррахмани
Вторая желтая
О. Ндиди
90'
+3
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
88'
87'
ГОЛ! 2:2!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Политано
84'
Замена
Жуан
️️️️
К. Малку
84'
Замена
А. Петанья
️️️️
Ф. Ангисса
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Б. Сумаре
78'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
76'
74'
Замена
А. Унас
️️️️
Л. Инсинье
Замена
А. Лукман
️️️️
П. Дака
70'
69'
ГОЛ! 2:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Ф. Руис
ГОЛ! 2:0!
Х. Барнс
Пас отдал
К. Ихеначо
64'
64'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
64'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
Желтая карточка
Я. Вестергор
53'
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
Д. Эванс
46'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
А. Перес
46'
34'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
Желтая карточка
Б. Сумаре
32'
Желтая карточка
О. Ндиди
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
Х. Барнс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-2-3
1
Шмейхель
5
Бертранд
35
Эванс
23
Вестергор
21
Кастань
34
Сумаре
11
Барнс
4
Ндиди
17
Ихеначо
27
Дака
22
Перес
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Кулибали
24
Малку
99
Ангисса
8
Руис
20
Зелински
11
Лосано
10
Инсинье
45
Осимхен
27
Дака
11
Лукман
11
Лукман
27
Дака
35
Эванс
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
35
Эванс
22
Перес
18
Тилеманс
18
Тилеманс
22
Перес
34
Сумаре
10
Мэддисон
10
Мэддисон
34
Сумаре
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
24
Малку
15
Жуан
15
Жуан
24
Малку
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
10
Инсинье
96
Унас
96
Унас
10
Инсинье
99
Ангисса
37
Петанья
37
Петанья
99
Ангисса
Остались в запасе
Лестер
Наполи
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
16
Хуберт Идасяк
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Лестер - Наполи
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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