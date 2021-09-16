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Айнтрахт - Фенербахче

16.09.2021, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 1 тур Айнтрахт - Фенербахче
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Айнтрахт Ф 6 3 3 0 10:6 +4 12
2. Олимпиакос 6 3 0 3 8:7 +1 9
3. Фенербахче 6 1 3 2 7:8 -1 6
4. Антверпен 6 1 2 3 6:10 -4 5
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