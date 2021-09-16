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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Фенербахче
Айнтрахт - Фенербахче: обзор матча 16 сентября 2021
Айнтрахт
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
41'
С. Ламмерс
10'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фенербахче
90'
+7
Желтая карточка
Б. Эзер
Желтая карточка
А. Хрустич
90'
+7
Желтая карточка
К. Якич
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
90'
Пенальти не реализован!
Д. Пелкас
86'
Желтая карточка
Л. Густаво
83'
Желтая карточка
М. Майер
77'
Замена
М. Майер
️️️️
М. Хакан Яндас
77'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Ф. Кадиоглу
76'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
М. Озил
76'
Замена
М. Бериша
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Р. Борре
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Ламмерс
Пас отдал
Ф. Костич
41'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Пас отдал
Д. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
25
Аймен Баркок
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Макс Майер
АП
54
Эртугрул Четин
ЦФ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трапп
21
Да Коста
13
Хинтереггер
5
Н'Дика
37
Дурм
18
Якич
97
Соу
18
Костич
18
Камада
29
Ламмерс
19
Борре
4-1-2-1-2
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
3
Мин-Джэ
41
Салаи
4
Азиз
14
Густаво
8
Яндас
24
Кадиоглу
10
Озил
9
Росси
30
Валенсия
19
Борре
10
Хеуге
10
Хеуге
19
Борре
10
Озил
10
Пелкас
10
Пелкас
10
Озил
8
Яндас
7
Майер
7
Майер
8
Яндас
24
Кадиоглу
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
24
Кадиоглу
30
Валенсия
20
Бериша
20
Бериша
30
Валенсия
Остались в запасе
Айнтрахт
Фенербахче
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
25
Аймен Баркок
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
25
Аймен Баркок
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
54
Эртугрул Четин
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Айнтрахт - Фенербахче
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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