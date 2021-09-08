Отбор ЧМ-2022. Дания забила пять безответных мячей Израилю, Шотландия обыграла Австрию

Дания разгромила Израиль (5:0) и одержала шестую победу в шести матчах отбора ЧМ-2022.
Шотландия с минимальным счетом обыграла на везде Австрию и поднялась на вторую строчку в группе F.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа А. 6-й тур
Голы: 0:1 – Милинкович-Савич, 30; 1:1 – Миленкович (автогол), 87.
Группа F. 6-й тур
Голы: 1:0 – Поульсен, 28; 2:0 – Кьер, 31; 3:0 – Сков, 41; 4:0 – Дилэйни, 58; 5:0 – Корнелиус, 90+1.
Австрия – Шотландия – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Дайкс (с пенальти), 30.
Фарерские острова – Молдавия – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Ольсен, 64; 2:0 – Ватнсдаль, 72; 2:1 – Милинчану, 84.
Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022
Источник: Бомбардир.ру