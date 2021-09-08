Отбор ЧМ-2022. Дания забила пять безответных мячей Израилю, Шотландия обыграла Австрию

Дания разгромила Израиль (5:0) и одержала шестую победу в шести матчах отбора ЧМ-2022.

Шотландия с минимальным счетом обыграла на везде Австрию и поднялась на вторую строчку в группе F.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа А. 6-й тур

Ирландия – Сербия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Милинкович-Савич, 30; 1:1 – Миленкович (автогол), 87.

Группа F. 6-й тур

Дания – Израиль – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Поульсен, 28; 2:0 – Кьер, 31; 3:0 – Сков, 41; 4:0 – Дилэйни, 58; 5:0 – Корнелиус, 90+1.

Австрия – Шотландия – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дайкс (с пенальти), 30.

Фарерские острова – Молдавия – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ольсен, 64; 2:0 – Ватнсдаль, 72; 2:1 – Милинчану, 84.

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