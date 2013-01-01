Отбор ЧМ-2022. Англия и Польша добыли разгромные победы

Завершились три матча европейской квалификации ЧМ-2022 в группе I.

Польша на своем поле крупно обыграла Албанию со счетом 4:1. У Роберта Левандовски гол и ассист.

Англия в гостях разгромила Венгрию со счетом 4:0. Забитые мячи в активе Рахима Стерлинга, Гарри Кейна, Гарри Магуайра и Деклана Райса.

Андорра благодаря дублю Марка Валеса добыла домашнюю победу над Сан-Марино.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа I. 4-й тур

Польша – Албания – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Левандовски, 12; 1:1 – Цикалеши, 25; 2:1 – Букса, 44; 3:1 – Крыховяк, 54; 4:1 – Линетти, 89.

Венгрия – Англия – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 55; 0:2 – Кейн, 63; 0:3 – Магуайр, 69; 0:4 – Райс, 87.

Андорра – Сан-Марино – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Валес, 18; 2:0 – Валес, 24.

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