Лига чемпионов. «Бенфика» победила ПСВ, «Янг Бойз» в меньшинстве обыграл «Ференцварош»

«Бенфика» после прохода «Спартака» победила и в следующем матче Лиги чемпионов – обыгран ПСВ. У хозяев голевым пасом отметился украинец Роман Яремчук.

«Мальме» оказался сильнее «Лудогорца», а «Янг Бойз», несмотря на меньшинство с 25-й минуты, переиграл венгров.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. 1-е матчи

Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бирманчевич, 26; 2:0 – Бергет, 61.

Бенфика (Португалия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Рафа, 10; 2:0 – Вайгль, 42; 2:1 – Гакпо, 51.

Янг Бойз (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Боли, 14; 1:1 – Мешак, 16; 2:1 – Сьерро, 40; 3:1 – Гарсия, 65; 3:2 – Боли, 82.

Удаления: Хефти, 25 – нет.

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