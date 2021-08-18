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    Лига чемпионов. «Бенфика» победила ПСВ, «Янг Бойз» в меньшинстве обыграл «Ференцварош»

    «Бенфика» после прохода «Спартака» победила и в следующем матче Лиги чемпионов – обыгран ПСВ. У хозяев голевым пасом отметился украинец Роман Яремчук.

    «Мальме» оказался сильнее «Лудогорца», а «Янг Бойз», несмотря на меньшинство с 25-й минуты, переиграл венгров.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. 1-е матчи

    Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бирманчевич, 26; 2:0 – Бергет, 61.

    Бенфика (Португалия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рафа, 10; 2:0 – Вайгль, 42; 2:1 – Гакпо, 51.

    Янг Бойз (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Боли, 14; 1:1 – Мешак, 16; 2:1 – Сьерро, 40; 3:1 – Гарсия, 65; 3:2 – Боли, 82.

    Удаления: Хефти, 25 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2021 23:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +734

      Alex Y 1 час назад

      Бенфику с победой)

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      Рейтинг: +2401

      Andrering87 1 час назад

      ПСВ больше понравился по игре..

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