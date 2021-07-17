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    ФНЛ. «Краснодар-2» в матче-открытии стадиона уступил «Алании», «Торпедо» Бородюка разгромило в дерби «Спартак-2» и другие результаты

    В футбольном комплексе «Краснодара» открылся новый стадион. В первом матче в истории арены «Краснодар-2» вел в счете, но уступил «Алании».

    «Торпедо» Александра Бородюка добилось второй победы подряд, разгромив в дерби «Спартак-2».

    Первенство ФНЛ. 2-й тур

    Енисей (Красноярск) – Кубань (Краснодар) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Алейников, 7; 1:1 – Кичин, 27 (с пенальти); 1:2 – Петров, 34; 2:2 – Кичин, 63 (с пенальти).

    Томь (Томск) – Балтика (Калининград) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Семейкин, 78.

    Акрон (Тольятти) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Базелюк, 68.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:0

    КАМАЗ (Набережные Челны) – Текстильщик (Иваново) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гаглоев, 32.

    Оренбург – Металлург (Липецк) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Воробьев, 20; 2:0 – Сиваков, 26; 3:0 – Прудников, 59; 4:0 – Фамейе, 83 (с пенальти).

    Краснодар-2 (Краснодар) – Алания (Владикавказ) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Иванов, 19; 1:1 – Засеев, 24; 1:2 – Хабалов, 52; 1:3 – Эльдарушев, 89.

    Ротор (Волгоград) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иполе, 8; 1:1 – Бериашвили, 86.

    Удаления: нет – Сафронов, 73 (вторая ж.к.); Анван, 90+4 (вторая ж.к.).

    Торпедо (Москва) – Спартак-2 (Москва) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Калмыков, 18; 2:0 – Калмыков, 45; 3:0 – Султонов, 58; 4:0 – Енин, 62; 5:0 – Шумских, 74.

    Факел (Воронеж) – Велес (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Максимов, 24.

    Удаления: Мастерной, 90+5 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2021 21:33
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