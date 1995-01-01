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    Оздоев – об интересе «Динамо»: «Ничего не могу сказать. Я игрок «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Динамо».

    «Интерес «Динамо»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Я игрок «Зенита», – сказал Оздоев.

    По информации «СЭ», в шорт-лист московского клуба помимо Оздоева входят защитники Диего Годин («Кальяри») и Фабиан Бальбуэна («Вест Хэм»), хавбек Диего Лаксальт («Милан»), а также форвард Марко Арнаутович («Шанхай Порт»).

    • «Динамо» финишировало в РПЛ на 7-м месте.
    • Команда не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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