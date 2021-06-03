Оздоев – об интересе «Динамо»: «Ничего не могу сказать. Я игрок «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Динамо».

«Интерес «Динамо»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Я игрок «Зенита», – сказал Оздоев.

По информации «СЭ», в шорт-лист московского клуба помимо Оздоева входят защитники Диего Годин («Кальяри») и Фабиан Бальбуэна («Вест Хэм»), хавбек Диего Лаксальт («Милан»), а также форвард Марко Арнаутович («Шанхай Порт»).