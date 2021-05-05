Кукуян рассудит «Локомотив» и «Динамо», Безбородов – «Спартак» и «Химки» в 29-м туре РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи 29-го тура РПЛ.
«Ахмат» – «Тамбов»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Сочи» – «Ротор»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Владимир Овчинников.
«Уфа» -«Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Локомотив» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Тарас Безубяк.
«Арсенал» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Игорь Панин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Кирилл Большаков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Урал» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.
«Спартак» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.