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  • Кукуян рассудит «Локомотив» и «Динамо», Безбородов – «Спартак» и «Химки» в 29-м туре РПЛ

Кукуян рассудит «Локомотив» и «Динамо», Безбородов – «Спартак» и «Химки» в 29-м туре РПЛ

5 мая 2021, 16:25
6

РФС назначил арбитров на матчи 29-го тура РПЛ.

«Ахмат»«Тамбов»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Сочи»«Ротор»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Владимир Овчинников.

«Уфа» -«Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив»«Динамо»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Тарас Безубяк.

«Арсенал»«Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Игорь Панин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА«Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Кирилл Большаков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Урал»«Ростов»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак»«Химки»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Тамбов Арсенал Уфа Ротор Ахмат Урал Рубин Краснодар Сочи Зенит Локомотив Динамо Спартак ЦСКА Ростов Химки Безбородов Владислав Карасев Сергей Мешков Виталий Матюнин Алексей Шадыханов Павел Левников Кирилл Москалев Владимир Кукуян Павел
Комментарии (6)
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belarus-gomel
1620231068
надо у Кукуяна спросить на кого ставить.... этот чел знает наверняка!!
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7582145698
1620237523
За Кукуяном должок.
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вальтер79
1620239996
спартак химки какой интересный нас ждет матч статусный борьба наверное будет аж искры из под бутс лететь у команд будут))))))
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paracetamol
1620249147
Я бы, на месте Безбородова, отказался свиней судить. Как ни суди, но если Химки выиграют, придется на полиграфе отдуваться!
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яцык
1620278417
хухуян очки взял?
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zigbert
1620300299
Будут ли претензии к судьям после этого тура?
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