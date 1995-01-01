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    Кукуян рассудит «Локомотив» и «Динамо», Безбородов – «Спартак» и «Химки» в 29-м туре РПЛ

    РФС назначил арбитров на матчи 29-го тура РПЛ.

    «Ахмат»«Тамбов»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Сочи»«Ротор»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Владимир Овчинников.

    «Уфа» -«Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Локомотив»«Динамо»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Тарас Безубяк.

    «Арсенал»«Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Игорь Панин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.

    ЦСКА«Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Кирилл Большаков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Геннадий Куличенков.

    «Урал»«Ростов»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

    «Спартак»«Химки»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Эдуард Малый.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +553

      belarus-gomel 38 минут назад

      надо у Кукуяна спросить на кого ставить.... этот чел знает наверняка!!

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      Рейтинг: +88

      пега 1 час назад

      на победу Химки К-9 . Безбородов отработает как надо федуну, иначе истерика и отстранение от кормушки.

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