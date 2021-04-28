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Карасев назначен на потенциально чемпионский матч «Зенит» – «Локомотив»

28 апреля 2021, 12:48
33

РФС опубликовал судейские назначения на 28-й тур РПЛ. Встречу «Зенит»«Локомотив» обслужит представитель России на Евро-2020 Сергей Карасев.

«Ротор» – «Ахмат»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Николай Иванов.

«Рубин» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.

ЦСКА – «Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Гвардис.

«Химки» – «Урал»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар.

«Ростов» – «Тамбов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Николай Левников.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Арсенал» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Стипиди; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Сергей Лапочкин.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Ротор Ахмат Рубин Динамо ЦСКА Уфа Краснодар Сочи Химки Урал Ростов Тамбов Арсенал Спартак Карасев Сергей
Комментарии (33)
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portero
1619604175
Карасёв придётся удалять Оздоева в первом тайме, повод он точно даст, игрок очень грубый...
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Kollljan
1619604702
Нам придётся играть против 11 полевых и 3-х судеек локомотивских.
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JTherry
1619604728
на каком основании получил назначение инспектором матча - Лапочкин, отстраненный от судейства УЕФА?
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portero
1619605246
Ротор Ахмат, последний шанец Ротора зацепиться за РПЛ....
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NewLife
1619607544
Карась - чемпион, ура!!!
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neveldomha
1619611274
Чего это спартаковских интересует Серега Карасев? Может все таки про Серегу Иванова пожужжите. Вот где смерть кащеева)))))))))))))))
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Ловкий Бубен
1619611595
Да не имеет это значения кто будет судить этот матч, фиолетово... победит сильнейший, судья всегда был ещё одним игроком на поле и никогда это не было проблемой для сильной команды
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_Marqella_
1619615812
Нормальный судья,даже в Европе его уважают а в принципе Зениту всё равно кто судит... пускай поросята за судей визжат...
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ААМ
1619619615
Играть надо, а не на судей бочки катить. Надоело. Хотя судейство оставляет желать лучшего.
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ySS
1619621197
Забавна природа рфс, два судьи принимают серьёзное решение, признанное ошибочным, и тут же получают назначения на следующий тур... ... лучший арбитр, Кирилл Николаевич Левников, остался без назначения... может подменит кого в последний момент?)
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