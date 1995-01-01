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    Карасев назначен на потенциально чемпионский матч «Зенит» – «Локомотив»

    РФС опубликовал судейские назначения на 28-й тур РПЛ. Встречу «Зенит»«Локомотив» обслужит представитель России на Евро-2020 Сергей Карасев.

    «Ротор» – «Ахмат»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Николай Иванов.

    «Рубин» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.

    ЦСКА – «Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

    «Краснодар» – «Сочи»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Гвардис.

    «Химки» – «Урал»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар.

    «Ростов» – «Тамбов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Николай Левников.

    «Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Арсенал» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Стипиди; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Сергей Лапочкин.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии35
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      Рейтинг: +1110

      Ловкий Бубен 48 минут назад

      Да не имеет это значения кто будет судить этот матч, фиолетово... победит сильнейший, судья всегда был ещё одним игроком на поле и никогда это не было проблемой для сильной команды

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      Рейтинг: +23826

      пьяныйхоровод > Ловкий Бубен 6 минут назад

      Это вот для тебя не имеет значения , а вот фсястрана крайне озадачена назначение Карасёва ( хотя их то судить будет Иванов).

      0
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      Рейтинг: +21228

      silver29 > пьяныйхоровод 4 минуты назад

      Знаешь, все ошибки ищем в себе и примем любой результат. Сами разбазарили очки и чего сейчас прыгать, получится порадуемся, не получится утремся.

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      Рейтинг: +2743

      neveldomha 53 минуты назад

      Чего это спартаковских интересует Серега Карасев? Может все таки про Серегу Иванова пожужжите. Вот где смерть кащеева)))))))))))))))

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      Рейтинг: +23826

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Почему столько поросячьих визгов ? Ведь сам "директор мясокомбината" будет болеть за Зенит .
      Хотя возможно Спартак уже готовит жлобу на судейство в матче Зенит - Локомотив .
      Если не будет спорных ситуаций - свинки их придумают .

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      Рейтинг: +20087

      bset 1 час назад

      Ошибся на VAR с красной карточкой, поэтому назначен на центральный матч тура. Справедливо.

      1
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      Рейтинг: +12507

      KLIM777 > bset 31 минуту назад

      а это он принимал решение ее показать? Да да, очки нннадо?

      0
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      Рейтинг: +7888

      NewLife 1 час назад

      Карась - чемпион, ура!!!

      1
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      Рейтинг: +21228

      silver29 > NewLife 1 час назад

      газпром ему два золотых свистка подарит.

      0
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      Рейтинг: +3618

      rash1959 2 часа назад

      Судя по решению эск, карась накосячил с удалением в прошлой игре, а его в "наказание" назначают в следующем туре на центральный матч. Видать остальные судейки совсем не тянут по судейству, только бабки брать готовы.

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      Рейтинг: -196

      diamondfan 2 часа назад

      Карась урод яйцеголовый!

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      Рейтинг: +46920

      portero 2 часа назад

      Ротор Ахмат, последний шанец Ротора зацепиться за РПЛ....

      0
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      Рейтинг: +13322

      JTherry 2 часа назад

      на каком основании получил назначение инспектором матча - Лапочкин, отстраненный от судейства УЕФА?

      2
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      Рейтинг: +5619

      vladik12 > JTherry 2 часа назад

      Это его отец, Лапочкин-старший.

      2
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      Рейтинг: +5619

      vladik12 > JTherry 2 часа назад

      Все путаешь).
      Сергей Лапочкин-старший - бывший судья, сейчас инспектор. Сергей Лапочкин-младший - его сын, судья, сейчас отстраненный.
      Николай Левников - бывший реф, сейчас инспектор. Кирилл Левников - его сын, сейчас судья.

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      Рейтинг: +13322

      JTherry > vladik12 2 часа назад

      точно, того же как зовут...?) развели семейные "династии" в судейском корпусе - Лапочкины, Левниковы...

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      Рейтинг: +13322

      JTherry > vladik12 2 часа назад

      вот потому и перепутал, что фамилии очень похожие - прям, как Кукуляк и Кукуян)) а имена у родственничков-Лапочкиных одинаковые... могли бы и указать - младший, старший... хотя в РФС на это чихали с высокой колокольни...

      1
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      Рейтинг: +2702

      Kollljan 2 часа назад

      Нам придётся играть против 11 полевых и 3-х судеек локомотивских.

      -2
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      Рейтинг: +12164

      Persona_non_Grata > Kollljan 2 часа назад

      Соломку стелешь . Выходите и доказывайте , что вы - чемпионы , без нытья ))

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      Рейтинг: +46920

      portero > Kollljan 2 часа назад

      Еще против Семака, он может захотеть удержать ничейку, а это плохо закончится....

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      Рейтинг: +2702

      Kollljan > Persona_non_Grata 2 часа назад

      А никто и не ноет. Просто сухая констатация факта.

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      Рейтинг: +12164

      Persona_non_Grata > Kollljan 2 часа назад

      Факт ( да и то неоднозначный ) может быть только после матча , а сейчас , не более чем домыслы и смутные предположения )))

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      Рейтинг: +17164

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Ты же первый поливал Зенит, а теперь завуалировано
      его поддерживаешь, давая рекомендации, чтобы он
      выиграл у Локомотива, а спартак просочился на второе место.

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