Карасев назначен на потенциально чемпионский матч «Зенит» – «Локомотив»

РФС опубликовал судейские назначения на 28-й тур РПЛ. Встречу «Зенит» – «Локомотив» обслужит представитель России на Евро-2020 Сергей Карасев.
«Ротор» – «Ахмат»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Николай Иванов.
«Рубин» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.
ЦСКА – «Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.
«Краснодар» – «Сочи»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Гвардис.
«Химки» – «Урал»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар.
«Ростов» – «Тамбов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Николай Левников.
«Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.
«Арсенал» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Стипиди; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Сергей Лапочкин.