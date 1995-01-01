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    Орлов: «Уфу» возглавит Стукалов, в шорт-листе также был Саша Кержаков»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов сообщил, что главный тренер «Томи» Александр Кержаков мог возглавить «Уфу», но в итоге башкирский клуб сделал выбор в пользу Алексея Стукалова из «Велеса».

    «Тренер «Велеса» Стукалов-младший ушeл в «Уфу». Не знаю, объявили сегодня или нет, но он уже приступает к работе. Не слышали? Ну, вы же Орлову звоните, здесь центр информации.

    В шорт-листе также был Саша Кержаков. Я спросил у Газизова, и он сказал: «Да, я просматривал Кержакова». Но потом добавил, что всe-таки Стукалов ближе. Гендиректор «Уфы» сказал о Стукалове: «Ну, он же знает суть профессии, глядя на своего отца». В этом логика есть», – сказал Орлов.

    • На прошлой неделе пост тренера «Уфы» покинул Рашид Рахимов.
    • Команда занимает предпоследнее место в таблице РПЛ по итогам 24 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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