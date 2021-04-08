Орлов: «Уфу» возглавит Стукалов, в шорт-листе также был Саша Кержаков»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов сообщил, что главный тренер «Томи» Александр Кержаков мог возглавить «Уфу», но в итоге башкирский клуб сделал выбор в пользу Алексея Стукалова из «Велеса».

«Тренер «Велеса» Стукалов-младший ушeл в «Уфу». Не знаю, объявили сегодня или нет, но он уже приступает к работе. Не слышали? Ну, вы же Орлову звоните, здесь центр информации.

В шорт-листе также был Саша Кержаков. Я спросил у Газизова, и он сказал: «Да, я просматривал Кержакова». Но потом добавил, что всe-таки Стукалов ближе. Гендиректор «Уфы» сказал о Стукалове: «Ну, он же знает суть профессии, глядя на своего отца». В этом логика есть», – сказал Орлов.