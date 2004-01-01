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    Кукуян назначен на матч «Ростов» – «Спартак». В своей последней игре сочинец назначил пенальти за фол вне штрафной

    РФС назначил арбитров на матчи 24-го тура РПЛ. Полный список судей доступен ниже.

    «Динамо» – «Уфа»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Краснодар» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Рубин» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.

    «Ротор» – «Локомотив»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Ростов» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Арам Петросян; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Игорь Синер.

    «Урал» – «Арсенал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Тамбов» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Тарас Безубяк.

    «Зенит» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Чеботарев.

    Кукуян в матче «Нижний Новгород» – «Торпедо» назначил пенальти на десятой секунде. Фол был вне штрафной

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5430

      vladik12 1 час назад

      Не кажется ли странным, что вся бригада на "Спартак" состоит не из представителей русской народности? Чеченец и два армянина. Зачем это? К чему?

      1
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      Рейтинг: +20230

      silver29 1 час назад

      Там не просто надуманный пенальти в матче «Нижний Новгород» – «Торпедо», а назначен он был на 10 секунде !!!!! матча, после розыгрыша с центра. Вероятно он так хотел войти в историю, а на самом деле вляпался (((

      3
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      Рейтинг: +594

      Vepras > silver29 1 час назад

      За 10 секунд с центра до штрафной не каждый и без мяча добежит )))))

      1
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      Рейтинг: +5638

      nik55 1 час назад

      газсрем назначил этого мудака что бы тормозил Спартак

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      Рейтинг: +20230

      silver29 > nik55 1 час назад

      да странное решение Сочи=Газпром=сенит ((((

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      Рейтинг: +7066

      KPCCSPB > nik55 20 минут назад

      Ага, Газпром 16 лет тормозил сриптак, ты прав. И в отбора ЕК заодно

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      Рейтинг: +10261

      paracetamol 1 час назад

      Павел Шадыханов - это кто такой, он судить-то умеет?

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      Рейтинг: +5430

      vladik12 > paracetamol 1 час назад

      +/-

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      ...
      Рейтинг: +8227

      NewLife > paracetamol 1 час назад

      Судья ФНЛ

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