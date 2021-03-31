Кукуян назначен на матч «Ростов» – «Спартак». В своей последней игре сочинец назначил пенальти за фол вне штрафной

РФС назначил арбитров на матчи 24-го тура РПЛ. Полный список судей доступен ниже.
«Динамо» – «Уфа»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.
«Рубин» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.
«Ротор» – «Локомотив»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Ростов» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Арам Петросян; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Игорь Синер.
«Урал» – «Арсенал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.
«Тамбов» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Тарас Безубяк.
«Зенит» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Чеботарев.
Кукуян в матче «Нижний Новгород» – «Торпедо» назначил пенальти на десятой секунде. Фол был вне штрафной