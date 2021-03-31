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  • Кукуян назначен на матч «Ростов» – «Спартак». В своей последней игре сочинец назначил пенальти за фол вне штрафной

Кукуян назначен на матч «Ростов» – «Спартак». В своей последней игре сочинец назначил пенальти за фол вне штрафной

31 марта 2021, 12:13
19

РФС назначил арбитров на матчи 24-го тура РПЛ. Полный список судей доступен ниже.

«Динамо» – «Уфа»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Рубин» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.

«Ротор» – «Локомотив»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Арам Петросян; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Игорь Синер.

«Урал» – «Арсенал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Тамбов» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Тарас Безубяк.

«Зенит» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Чеботарев.

Кукуян в матче «Нижний Новгород» – «Торпедо» назначил пенальти на десятой секунде. Фол был вне штрафной

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Уфа Краснодар Ахмат Рубин Сочи Ротор Локомотив Ростов Спартак Урал Арсенал Тамбов ЦСКА Зенит Химки
Комментарии (19)
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paracetamol
1617182429
Павел Шадыханов - это кто такой, он судить-то умеет?
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nik55
1617183706
газсрем назначил этого мудака что бы тормозил Спартак
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vladik12
1617184494
Не кажется ли странным, что вся бригада на "Спартак" состоит не из представителей русской народности? Чеченец и два армянина. Зачем это? К чему?
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DOCTOR PENALTY
1617191109
Спартак приблизился к газопроводу слишком близко, поэтому в Ростове его откукуянят.
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Skull_Boy
1617195080
А ну все команда тормозить дана
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Snek
1617195821
Ну правильно, а то давно мясные не ныли на всю страну.
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ySS
1617200768
А шо каких-то недорослей отправили судить дзюнит? Типа, матч с Химками проходной?
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ySS
1617200889
КуКуЯн с Любимым наошибаются в Ростове однозначно, только в какую сторону? Хотя их всё равно оправдают)
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portero
1617206602
Кукуяну поощрение за правильную работу...
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