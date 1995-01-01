Дзюба: «Главное, чтобы не начали говорить, что Словения не та и все остальное»

Ла дно,ладно.......не кипишуй...
Скоро Словакия.
Вот и покажи народу ,что мячики не случайные.Ты же могешь!
Капитан сборной России Артем Дзюба дал комментарии после матча второго тура отбора ЧМ-2022 против Словении.
- Россияне победили дома со счетом 2:1.
- Форвард «Зенита» оформил дубль в игре.
- До повторения рекорда Александра Кержакова по голам за сборную Дзюбе осталось забить один мяч.
«Разбирали, крепкая у них команда. Понимали, что дома нужно любой ценой побеждать. Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть. Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука ещe в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник.
За сборную всегда играю как в последний раз. Отдаюсь. Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та и все остальное. Так и про Шотландию говорили, и про Сербию. Мы победили и сегодня мы самые счастливые.
Бились друг за дружку, под мячи ложились. За счeт таких мячей и побеждаешь против таких мастеров как Иличич. Старался зацепить любой матч, скинуть. Рифат [Жемалетдинов] и Далер [Кузяев] были рядом сегодня. Очень добротный матч», – сказал Дзюба.