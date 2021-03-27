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  • Дзюба: «Главное, чтобы не начали говорить, что Словения не та и все остальное»

Дзюба: «Главное, чтобы не начали говорить, что Словения не та и все остальное»

27 марта 2021, 19:32
9

Капитан сборной России Артем Дзюба дал комментарии после матча второго тура отбора ЧМ-2022 против Словении.

  • Россияне победили дома со счетом 2:1.
  • Форвард «Зенита» оформил дубль в игре.
  • До повторения рекорда Александра Кержакова по голам за сборную Дзюбе осталось забить один мяч.

«Разбирали, крепкая у них команда. Понимали, что дома нужно любой ценой побеждать. Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть. Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука ещe в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник.

За сборную всегда играю как в последний раз. Отдаюсь. Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та и все остальное. Так и про Шотландию говорили, и про Сербию. Мы победили и сегодня мы самые счастливые.

Бились друг за дружку, под мячи ложились. За счeт таких мячей и побеждаешь против таких мастеров как Иличич. Старался зацепить любой матч, скинуть. Рифат [Жемалетдинов] и Далер [Кузяев] были рядом сегодня. Очень добротный матч», – сказал Дзюба.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словения Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Spirit_78
1616863234
Главное - не расслабляйся, самые трудные испытания ещё впереди.
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Красногорск_Фан
1616863510
Молодец Артем! В этой игре поднял болельщикам настроение. А хейтерам задал сложную задачу. Давай также в следующей игре 30.03 и поладили.
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житель СПб
1616863591
Заслужил сегодня самые добрые слова и оправдал надежды. Сегодня! Труд еще только начинается (я про этот отборочный цикл).
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Enter2006
1616863627
Так начали говорить, может так и надо, чтобы встрепенулись наконец )
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житель СПб
1616864508
Но если такая игра была дома - на выезде будет гораздо сложнее. К этому надо готовиться.
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FanatSerj
1616868028
Сегодня Дзюба заслужил, низкий поклон, может ещё видосик выложить, особенно за второй гол, просто "унизил" оборону Словении вместе с облаком, в одно лицо затащил, как будто там "Египтяне" с ЧМ 2018 были.
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alex1951
1616868731
Ла дно,ладно.......не кипишуй... Скоро Словакия. Вот и покажи народу ,что мячики не случайные.Ты же могешь!
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вальтер79
1616876579
дак сборная Словении действительно нета вот матч со Словакией покажет что к чему а если они еще и мальте проиграют ну тогда точно треш матч может получиться с нашей сборной
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ААМ
1616904410
Ещё главнее выйти на ЧМ без проблем этом отборочном цикле.
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