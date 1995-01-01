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    Дзюба: «Главное, чтобы не начали говорить, что Словения не та и все остальное»

    Капитан сборной России Артем Дзюба дал комментарии после матча второго тура отбора ЧМ-2022 против Словении.

    • Россияне победили дома со счетом 2:1.
    • Форвард «Зенита» оформил дубль в игре.
    • До повторения рекорда Александра Кержакова по голам за сборную Дзюбе осталось забить один мяч.

    «Разбирали, крепкая у них команда. Понимали, что дома нужно любой ценой побеждать. Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть. Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука ещe в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник.

    За сборную всегда играю как в последний раз. Отдаюсь. Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та и все остальное. Так и про Шотландию говорили, и про Сербию. Мы победили и сегодня мы самые счастливые.

    Бились друг за дружку, под мячи ложились. За счeт таких мячей и побеждаешь против таких мастеров как Иличич. Старался зацепить любой матч, скинуть. Рифат [Жемалетдинов] и Далер [Кузяев] были рядом сегодня. Очень добротный матч», – сказал Дзюба.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9022

      alex1951 8 секунд назад

      Ла дно,ладно.......не кипишуй...
      Скоро Словакия.
      Вот и покажи народу ,что мячики не случайные.Ты же могешь!

      0
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      Рейтинг: +6995

      FanatSerj 11 минут назад

      Сегодня Дзюба заслужил, низкий поклон, может ещё видосик выложить, особенно за второй гол, просто "унизил" оборону Словении вместе с облаком, в одно лицо затащил, как будто там "Египтяне" с ЧМ 2018 были.

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      Рейтинг: +5990

      житель СПб 1 час назад

      Но если такая игра была дома - на выезде будет гораздо сложнее. К этому надо готовиться.

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      Рейтинг: +684

      Enter2006 1 час назад

      Так начали говорить, может так и надо, чтобы встрепенулись наконец )

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      Рейтинг: +5990

      житель СПб 1 час назад

      Заслужил сегодня самые добрые слова и оправдал надежды. Сегодня! Труд еще только начинается (я про этот отборочный цикл).

      2
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      Рейтинг: +709

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Молодец Артем! В этой игре поднял болельщикам настроение. А хейтерам задал сложную задачу. Давай также в следующей игре 30.03 и поладили.

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      Рейтинг: +1097

      Spirit_78 1 час назад

      Главное - не расслабляйся, самые трудные испытания ещё впереди.

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