Дзюба: «Главное, чтобы не начали говорить, что Словения не та и все остальное»

Капитан сборной России Артем Дзюба дал комментарии после матча второго тура отбора ЧМ-2022 против Словении.

Россияне победили дома со счетом 2:1.

Форвард «Зенита» оформил дубль в игре.

До повторения рекорда Александра Кержакова по голам за сборную Дзюбе осталось забить один мяч.

«Разбирали, крепкая у них команда. Понимали, что дома нужно любой ценой побеждать. Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть. Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука ещe в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник.

За сборную всегда играю как в последний раз. Отдаюсь. Приятно забить Облаку. Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та и все остальное. Так и про Шотландию говорили, и про Сербию. Мы победили и сегодня мы самые счастливые.

Бились друг за дружку, под мячи ложились. За счeт таких мячей и побеждаешь против таких мастеров как Иличич. Старался зацепить любой матч, скинуть. Рифат [Жемалетдинов] и Далер [Кузяев] были рядом сегодня. Очень добротный матч», – сказал Дзюба.