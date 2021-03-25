Дзюба вышел на чистое второе место по голам за сборную России

В матче первого тура отбора ЧМ-2022 сборная России на выезде победила Мальту (3:1).

Счет в матче открыл форвард «Зенита» Артем Дзюба. Для него это 27-й забитый мяч в составе национальной команды.

По этому показателю 32-летний нападающий обогнал Владимира Бесчастных (26) и вышел на чистое второе место в истории сборной.

Рекорд принадлежит Александру Кержакову .

. Действующий главный тренер «Томи» забил за российскую сборную 30 голов.

Дзюба: «Хотелось бы обогнать Кержакова по голам за сборную»