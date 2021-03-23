Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Дзюба: «Хотелось бы обогнать Кержакова по голам за сборную»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

    «Мечты никакой нет, нет никаких планов по количеству голов за сборную России. Главное, чтобы команда выиграла. Нападающий ценен голами, но если я буду правильно играть на команду, это будет самым важным. Получится забить – супер, нет – буду готовиться к следующей игре.

    Конечно, хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова, это было бы прекрасно. Надеюсь, получится», – цитирует Дзюбу «Р-Спорт».

    • Дзюба забил 26 мячей за сборную России. Кержаков – 30.
    • Россия сыграет с Мальтой в среду в 22:45 мск.
    • 27 и 30 марта россияне встретятся со Словенией и Словакией соответственно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:13
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16451

      vladimir-7 12 минут назад

      Забитые голы надо считать без голов с пенальти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5342

      playsh 13 минут назад

      Дзюбло,хватит стонать.Впереди Мальта,Кипр,ну не подрочишь накануне.Глядишь и забьёшь.А других шансов у тебя нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +927

      serglider 16 минут назад

      Мальта в матче с Россией, как пить дать, поставит в защите "автобус" и забить вообще будет сложно. Как бы не опозориться и не потерять с ней очки, а не раскатывать губу, мечтая что отгрузим мальтийцам с двузначным счетом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14518

      derrik2000 25 минут назад

      Всё у тебя полулчится!
      Вот с Мальтой выйдешь, а потом убеди Черчесова сыграть со сборными Монголии и Островов Ватунату.

      И - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!!
      )))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2414

      Fusballer 51 минуту назад

      Да уж, но с Кержем Дзюбинье не сравниться уже. Пусть даже опередит и станет рекордсменом по всем параметрам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Константинн 1 час назад

      Обгонишь ты его или нет, но Кержакова всегда будут помнить как неплохого нападающего, а тебя как дрочуна и балабола. Обгоняй...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4207

      sochi-2013 > Константинн 58 минут назад

      Любишь посамотычить на видео Дзюбы? Нормальные люди постебались и забыли, а у тебя и тебе подобным, при упоминании Дзюбы, дупло свербить начинает!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +216

      Константинн > sochi-2013 50 минут назад

      У тебя, сто пудов, есть его футболка...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3441

      mutabor0992 > sochi-2013 25 минут назад

      Как раз таки нормальные понимают,что такие как ты и твой кумир ненормальные.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4207

      sochi-2013 > mutabor0992 16 минут назад

      Прокололся, ГОЛУБОК!))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4207

      sochi-2013 > sochi-2013 15 минут назад

      ГОЛУБЧИКИ сейчас засуетились и минусом признались в своих пристрастиях !)))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3441

      mutabor0992 > sochi-2013 13 минут назад

      Из-за щеки сначала вынь.Когда со старшими говорить пытаешься.Твой папа петушок!Поэтому и ты такой ущербный получился.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4207

      sochi-2013 > Константинн 13 минут назад

      Признался голубок, что футболки нет, а видео "настольная книга". Без просмотра не спится?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3441

      mutabor0992 > sochi-2013 12 минут назад

      Это прикол сочинских галустянов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4207

      sochi-2013 > sochi-2013 9 минут назад

      как за вас пиндосы заступаются. до звезд

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4207

      sochi-2013 > mutabor0992 8 минут назад

      мудабор сопливый, *********** узнаешь, что у нас в стране ваша радужная расцветка не в моде. фантазии свои защечные другим не приписывай

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3441

      mutabor0992 > sochi-2013 2 минуты назад

      Ты сыкунок еще не дорос до компьютера.Пойди сними напряжение,как твой кумир.А футбол это не твое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21386

      Боцман59rus 1 час назад

      Стебясь и подкалывая Кержаков а за игру в сборной, могли ли мы предполагать, что это ещё не самое худшее...
      Ещё раз спасибо Валера, что этот моральный калека не в Спартаке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3882

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Если бить пенальти мертвым командам вроде Мальты, то, конечно, можно догнать. Но вот в чем фокус: Кержа навсегда болельщики запомнят легендарным нападающим, а тебя, онанюба - дрочером.
      Против классных защитников ты ничтожество - Упамекано, Хуммельс и другие квалифицированные защитники подтвердят. А Керж колотил голы в Ла Лиге, брал Кубок УЕФА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5907

      житель СПб 1 час назад

      Это, конечно, не сауны и не двери гранит...(написал про рекламу в шутку - и она вдруг пропала?!) Но вполне возможно. Пусть забивает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1882

      Евгений Агеев 1 час назад

      Тааакккк вооооот почему его усатый на каждый матч тащит. Все теперь стало понятно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83764
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru