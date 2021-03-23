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  • Дзюба: «Хотелось бы обогнать Кержакова по голам за сборную»

Дзюба: «Хотелось бы обогнать Кержакова по голам за сборную»

23 марта 2021, 19:13
38

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Мечты никакой нет, нет никаких планов по количеству голов за сборную России. Главное, чтобы команда выиграла. Нападающий ценен голами, но если я буду правильно играть на команду, это будет самым важным. Получится забить – супер, нет – буду готовиться к следующей игре.

Конечно, хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова, это было бы прекрасно. Надеюсь, получится», – цитирует Дзюбу «Р-Спорт».

  • Дзюба забил 26 мячей за сборную России. Кержаков – 30.
  • Россия сыграет с Мальтой в среду в 22:45 мск.
  • 27 и 30 марта россияне встретятся со Словенией и Словакией соответственно.

Источник: «Р-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (38)
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Ганнибал Лектор
1616517924
Если бить пенальти мертвым командам вроде Мальты, то, конечно, можно догнать. Но вот в чем фокус: Кержа навсегда болельщики запомнят легендарным нападающим, а тебя, онанюба - дрочером. Против классных защитников ты ничтожество - Упамекано, Хуммельс и другие квалифицированные защитники подтвердят. А Керж колотил голы в Ла Лиге, брал Кубок УЕФА.
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Боцман59rus
1616518031
Стебясь и подкалывая Кержаков а за игру в сборной, могли ли мы предполагать, что это ещё не самое худшее... Ещё раз спасибо Валера, что этот моральный калека не в Спартаке
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Константинн
1616518109
Обгонишь ты его или нет, но Кержакова всегда будут помнить как неплохого нападающего, а тебя как дрочуна и балабола. Обгоняй...
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derrik2000
1616520687
Всё у тебя полулчится! Вот с Мальтой выйдешь, а потом убеди Черчесова сыграть со сборными Монголии и Островов Ватунату. И - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!! )))))))))))))))
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serglider
1616521212
Мальта в матче с Россией, как пить дать, поставит в защите "автобус" и забить вообще будет сложно. Как бы не опозориться и не потерять с ней очки, а не раскатывать губу, мечтая что отгрузим мальтийцам с двузначным счетом.
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vladimir-7
1616521420
Забитые голы надо считать без голов с пенальти.
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Plyash
1616522273
Дзюбло,хватит стонать.Впереди Мальта,Кипр,ну не подрочишь накануне,авось и забьёшь.А других шансов у тебя нет.
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хряк СМ
1616524057
Приплати Мальте они тебе подарят 4 гола.
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Koshkin@myshkyn
1616525730
Конечно, одной левой забьёт) ну или правой)))
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Дядя Серёжа
1616548032
Догонишь, у тебя руки быстрые.
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