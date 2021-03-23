Дзюба: «Хотелось бы обогнать Кержакова по голам за сборную»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Мечты никакой нет, нет никаких планов по количеству голов за сборную России. Главное, чтобы команда выиграла. Нападающий ценен голами, но если я буду правильно играть на команду, это будет самым важным. Получится забить – супер, нет – буду готовиться к следующей игре.

Конечно, хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова, это было бы прекрасно. Надеюсь, получится», – цитирует Дзюбу «Р-Спорт».