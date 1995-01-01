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    Игрок «Бодо/Глимт» Хайкин: «В России старая модель футбола»

    Вратарь норвежского «Бодо/Глимт» Никита Хайкин считает российский футбол устаревшим. Дело в тактике команд.

    «Я бы не сказал, что не хочу играть в российском футболе. Но в России старая модель футбола, там не играют в короткий пас, не выходят из обороны в атаку. Вот пример «Брюгге»«Зенит». Старая модель футбола. Мы видели два разных стиля. Одна команда с бюджетом в три раза меньше другой. Одни играют в современный футбол, другие — в более старый. Даже сборная Англии пытается разыгрывать. Какая команда не пытается так играть?

    Я считаю, что функционально в России игроки хорошо подготовлены. Бегут, все нормально. Есть качественные игроки, очень хорошие. А модель футбола? Возможно, стоит вернуться к календарю другому. Нужны кардинальные перемены», – считает Хайкин.

    • «Бодо/Глимт» в прошлом году впервые взял чемпионат Норвегии.
    • До Норвегии Хайкин играл в Израиле.
    • 25-летний уроженец израильской Нетании получал футбольное образование в Англии.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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