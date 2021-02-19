Игрок «Бодо/Глимт» Хайкин: «В России старая модель футбола»

Вратарь норвежского «Бодо/Глимт» Никита Хайкин считает российский футбол устаревшим. Дело в тактике команд.

«Я бы не сказал, что не хочу играть в российском футболе. Но в России старая модель футбола, там не играют в короткий пас, не выходят из обороны в атаку. Вот пример «Брюгге» – «Зенит». Старая модель футбола. Мы видели два разных стиля. Одна команда с бюджетом в три раза меньше другой. Одни играют в современный футбол, другие — в более старый. Даже сборная Англии пытается разыгрывать. Какая команда не пытается так играть?

Я считаю, что функционально в России игроки хорошо подготовлены. Бегут, все нормально. Есть качественные игроки, очень хорошие. А модель футбола? Возможно, стоит вернуться к календарю другому. Нужны кардинальные перемены», – считает Хайкин.