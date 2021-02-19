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  • Игрок «Бодо/Глимт» Хайкин: «В России старая модель футбола»

Игрок «Бодо/Глимт» Хайкин: «В России старая модель футбола»

19 февраля 2021, 20:52
3

Вратарь норвежского «Бодо/Глимт» Никита Хайкин считает российский футбол устаревшим. Дело в тактике команд.

«Я бы не сказал, что не хочу играть в российском футболе. Но в России старая модель футбола, там не играют в короткий пас, не выходят из обороны в атаку. Вот пример «Брюгге»«Зенит». Старая модель футбола. Мы видели два разных стиля. Одна команда с бюджетом в три раза меньше другой. Одни играют в современный футбол, другие — в более старый. Даже сборная Англии пытается разыгрывать. Какая команда не пытается так играть?

Я считаю, что функционально в России игроки хорошо подготовлены. Бегут, все нормально. Есть качественные игроки, очень хорошие. А модель футбола? Возможно, стоит вернуться к календарю другому. Нужны кардинальные перемены», – считает Хайкин.

  • «Бодо/Глимт» в прошлом году впервые взял чемпионат Норвегии.
  • До Норвегии Хайкин играл в Израиле.
  • 25-летний уроженец израильской Нетании получал футбольное образование в Англии.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (3)
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Hektor 84
1613765419
В РПЛ нормально бегут? Этого срочно к психиатру или на допинг проверить! Вменяемый человек не может такое ляпнуть!
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zigbert
1613829511
Что бы играть в такой футбол нужны хорошие исполнители. Игроки обороны будут часто ошибаться а это чревато голами в свои ворота. Конечно такие действия надо отрабатывать на тренировках. Проще всего выбить мяч подальше,избегая риск. Но все таки наш футбол придет к этому рано или поздно.
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