Федотов – о Яя Туре в «Сочи»: «Это какой-то фейк! С удивлением прочитал эту новость в интернете»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на информацию, что в клуб может прийти Яя Туре.

– С удивлением прочитал эту новость в интернете. Это какой-то театр абсурда!

– Что вы имеете в виду?

– Я бы даже сказал – театр одного актера. Правда, не знаю какого... Я ни с кем на тему Яя Туре не говорил! Не в курсе, откуда пошла такая информация. Вечером, когда у нас закончились тренировки, увидел сообщения в своем телефоне от родных и близких.

И теперь спешу всех успокоить. У нас есть президент, который принимает стратегические решения по развитию клуба. Но я вам еще раз повторяю: таких разговоров у нас с ним не было! Пишут, что я выступил категорически против этой кандидатуры и могу уйти... Такого даже близко не было! Я, честно говоря, только недавно все это прочел. А потом мне еще посоветовали спать спокойно... В этой статье ссылаются на некий источник в клубе. Так назовите его!

– Но как бы вы отнеслись к тому, если бы за селекцию в «Сочи» отвечал Яя Туре?

– Да зачем об этом рассуждать теоретически? Насколько я знаю, у нас все вакансии заполнены и все хорошо функционирует. Как я вам уже сказал, стратегические решения в клубе принимает президент. Правильнее было бы задать этот вопрос ему.

– То есть никаких ультиматумов вы не ставили?

– Нет, конечно! Просто был сильно удивлен, что я поставил какое-то условие клуб. Это какой-то фейк! Просто задевает, когда дают непроверенные факты. Мы-то сами толстокожие. Но вот родные и близкие волнуются... Переживают.

– Думаете, кто-то не хочет видеть вас у руля команды? Раскачивает лодку?

– Не знаю. Я так далеко не загадываю. Это футбольная жизнь. Подобные вещи возникали и в «Оренбурге». Но мы уверенно смотрим в будущее.

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