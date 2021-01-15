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    Селюк – о Яя Туре в «Сочи»: «Ничего я не лоббирую. Можно не бояться, что он кого-то подвинет»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию, что Владимир Федотов может покинуть пост главного тренера «Сочи», если селекцией в клубе будет руководить Яя Туре.

    По данным «Чемпионата», Селюк лоббирует назначение ивуарийца в сочинский клуб.

    «Ничего я не лоббирую, но у меня есть несколько предложений для Яя. Понятно, что некоторые тренеры боятся, что Яя придет и их подвинет.

    Хотя один тренер из российского клуба как раз наоборот сказал, что хотел бы видеть Яя в своем штабе, потому что есть чему научиться у Туре. Он везде играл и выиграл все на клубном уровне.

    Можно не бояться, что он кого-то подвинет, потому что года два еще Яя надо учиться, чтобы получить все лицензии. Он еще учится, проходит становление. Так что пусть Федотов спит спокойно, если это его так нервирует», – сказал Селюк.

    • «Сочи» идет на четвертом месте в РПЛ по итогам 19 туров.
    • Федотов возглавляет команду с декабря 2019 года.
    • Туре уже год остаeтся без клуба после ухода из «Циндао Хайню».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +44287

      portero 1 час назад

      А этот Туре что тренер??? Бред какой-то, он для отмыва бабла только нужен...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1784

      Fusballer 1 час назад

      Яя Туре?! Что происходит?

      0
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