Селюк – о Яя Туре в «Сочи»: «Ничего я не лоббирую. Можно не бояться, что он кого-то подвинет»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию, что Владимир Федотов может покинуть пост главного тренера «Сочи», если селекцией в клубе будет руководить Яя Туре.

По данным «Чемпионата», Селюк лоббирует назначение ивуарийца в сочинский клуб.

«Ничего я не лоббирую, но у меня есть несколько предложений для Яя. Понятно, что некоторые тренеры боятся, что Яя придет и их подвинет.

Хотя один тренер из российского клуба как раз наоборот сказал, что хотел бы видеть Яя в своем штабе, потому что есть чему научиться у Туре. Он везде играл и выиграл все на клубном уровне.

Можно не бояться, что он кого-то подвинет, потому что года два еще Яя надо учиться, чтобы получить все лицензии. Он еще учится, проходит становление. Так что пусть Федотов спит спокойно, если это его так нервирует», – сказал Селюк.